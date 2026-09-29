Cuidado con las falsas entradas para BTS: así funciona la estafa que dejaría a fanáticos sin concierto

Desde que BTS anunció su regreso a los escenarios con su gira mundial ARIRANG, millones de fanáticos comenzaron a buscar la forma de conseguir entradas para ver en vivo a una de las agrupaciones de K-pop más populares de los últimos años.

La alta demanda, sin embargo, también llamó la atención de los ciberdelincuentes, que encontraron en el interés de los seguidores una oportunidad para cometer estafas.

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La compañía de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre una campaña de fraude que aprovechaba la expectativa por el regreso de la banda. Los criminales crearon sitios web falsos que imitan las plataformas oficiales de preventa y compra de boletos para los conciertos.

Según detallaron, fueron identificados al menos 10 dominios fraudulentos dirigidos a seguidores de países como España, Brasil, Francia, Argentina, México, Perú, Chile y Colombia. Los sitios, creados a comienzos de abril, copiaban la apariencia de las páginas legítimas e incluso reproducían parte del proceso de compra para generar confianza entre las víctimas.

Los enlaces a estas plataformas se difundían principalmente a través de redes sociales, entre ellas Instagram. En Brasil, además, los estafadores se aprovecharon de la confusión generada por un sistema de pre-reserva de entradas.

Ciberdelincuente estafando con entradas de BTS. Foto: Getty Images

La estrategia también recurría a la ingeniería social, una técnica que busca manipular a las personas para que actúen sin verificar la información. En este caso, los delincuentes utilizaban falsos errores durante el proceso de pago para generar urgencia y pánico, especialmente ante el temor de que las entradas se agotaran. La confusión alrededor de los nuevos mecanismos de compra hacía que las páginas fraudulentas parecieran aún más creíbles.

Cómo evitar una estafa al comprar entradas

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraude, la compañía recomienda tomar varias precauciones antes de realizar cualquier pago:

Comprar únicamente a través de plataformas oficiales y acceder a ellas escribiendo la dirección directamente en el navegador.

Revisar con atención el dominio de la página. Cambios mínimos en el nombre o en la dirección pueden ser una señal de alerta.

Consultar las políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio. Aunque estos elementos no garantizan por sí solos que una página sea legítima, su ausencia puede ser una señal de sospecha.

Verificar cuáles son los métodos de pago autorizados en cada país y desconfiar de cualquier solicitud que se salga del procedimiento oficial.

Las estafas en la actualidad se han facilitado gracias al avance de la tecnología. Foto: Getty Images

Evitar enlaces que lleguen por redes sociales, mensajes o publicaciones y que prometan acceso anticipado a las entradas.

Desconfiar de boletas gratuitas o descuentos demasiado atractivos, especialmente cuando se trata de conciertos con una alta demanda.

Si ya se entregaron datos bancarios en una página fraudulenta, contactar inmediatamente a la entidad financiera y solicitar las medidas necesarias para proteger la cuenta o cambiar la tarjeta.

Activar las alertas bancarias para recibir notificaciones sobre movimientos y detectar rápidamente cualquier transacción sospechosa.