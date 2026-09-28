Robot humanoide se enfrenta por primera vez a un humano en una jaula de MMA y sorprende con sus potentes patadas

Una jaula de artes marciales mixtas fue el escenario de un enfrentamiento poco habitual: un ser humano se midió con un robot humanoide frente al público.

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El protagonista del lado humano fue el creador de contenido Frankie LaPenna, quien se enfrentó al modelo T800 de EngineAI durante una exhibición realizada en San Francisco, Estados Unidos.

El robot, cuya apariencia recuerda a la de los personajes de Terminator, protagonizó uno de los momentos más llamativos cuando respondió a los golpes de La Penna con una patada que terminó derribándolo.

El robot no estaba peleando por cuenta propia

Aunque las imágenes pueden dar la impresión de que el humanoide tomó todas sus decisiones por sí mismo, el funcionamiento era diferente.

El T800 estaba manejado a distancia por una persona mediante un sistema que permite controlar sus movimientos. Para hacerlo, se emplearon herramientas de realidad virtual y sensores colocados en el cuerpo del operador.

La inteligencia artificial también tenía una función dentro de la demostración, pero no era la encargada de decidir cada movimiento del combate. Su participación estaba relacionada principalmente con mantener el equilibrio del robot y ayudar a corregir su postura.

Un humanoide de casi 1,80 metros

El equipo utilizado en la exhibición tiene una altura cercana a los 1,83 metros y un peso aproximado de 75 kilogramos.

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, máquinas de este tipo pueden alcanzar un precio cercano a los 100.000 dólares.

Esto permite dimensionar que no se trataba de un pequeño dispositivo diseñado únicamente para mostrar movimientos básicos, sino de un humanoide de tamaño similar al de una persona adulta.

Una exhibición que terminó en redes sociales

El enfrentamiento hizo parte de Robot Entertainment Kombat (REK), un evento que combina tecnología y entretenimiento. Por esa razón, la pelea no tuvo jueces, sistema de puntuación ni un reglamento competitivo público.

Aun así, las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y generaron reacciones entre usuarios que compararon la escena con situaciones propias de las películas de ciencia ficción.

La demostración dejó así una imagen poco habitual: un humano dentro de una jaula de MMA frente a un robot humanoide capaz de mantenerse en pie, moverse y responder físicamente a su oponente.