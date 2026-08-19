Kawasaki Corleo: la ‘moto caballo robot’ del futuro que promete en el presente

Kawasaki continúa avanzando en el desarrollo del Corleo, uno de sus proyectos más llamativos en materia de movilidad futurista. El vehículo presentado originalmente como un concepto para 2050 y del que ya se habla de estar en las calles en 2035, busca combinar la experiencia de la compañía en motocicletas, robótica e hidrógeno.

Una moto sin ruedas de dos tiempos

Esta innovación tecnológica tiene varios ítems totalmente disruptivos, entre los que destaca su diseño tipo caballo robot que promueve cuatro patas para el vehículo, quitándole espacio a las ruedas tradicionales, propias de cualquier vehículo.

Kawasaki diseñó además el sistema de conducción para que el usuario controle el vehículo mediante el desplazamiento de su propio peso, de una manera similar a montar a caballo. La compañía asegura que los sistemas de asistencia permitirían incluso que personas sin experiencia puedan desplazarse por terrenos complejos.

Kawasaki Corleo. Foto: Kawasaki/API

Sin embargo, esta no es la única gran innovación de este diseño. La marca comercializaría este vehículo con un sistema poco convencional que ya está empezando a ser explorado en los motores de diferentes marcas como Toyota: el hidrógeno.

Kawasaki plantea utilizar hidrógeno almacenado en un depósito ubicado en la sección trasera del vehículo. Este combustible alimentaría un motor de hidrógeno instalado en la parte delantera, encargado de generar la electricidad necesaria para mover el sistema.

Este nuevo sistema implicaría que el vehículo no contara con un sistema convencional, como los eléctricos, híbridos o de combustión, ya que sería reemplazado por el hidrógeno.

En una primera presentación, Kawasaki explicó que el Corleo sería impulsado mediante un motor turbo de dos tiempos y 150 cc, alimentado con hidrógeno. Este concepto resulta llamativo porque los motores de dos tiempos prácticamente han desaparecido de las motocicletas modernas debido a las dificultades que presentan para cumplir con las normas actuales de emisiones.

¿Cuándo estaría disponible para el mundo?

El proyecto nació dentro de la visión de Kawasaki de combinar robótica y movilidad para crear nuevas formas de transporte personal. La empresa presentó el prototipo en la Expo 2025 de Osaka, donde formó parte de su exhibición sobre el futuro de la movilidad.

No obstante, en diciembre de 2025, Kawasaki Heavy Industries anunció la creación de un equipo específico para desarrollar el proyecto con miras a su comercialización. La compañía tiene como objetivo utilizar el Corleo como vehículo de movilidad dentro de la Expo 2030 de Riad, Arabia Saudita, mientras trabaja para llevarlo al mercado alrededor de 2035.

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