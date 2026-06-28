¿Cómo realizar el mantenimiento de una moto nueva? Cinco elementos a tener en cuenta

Estrenar una motocicleta viene con beneficios y lujos para los conductores. Muchos disfrutan la experiencia de recorrer nuevos terrenos con un vehículo que nunca antes había sido usado.

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No obstante, algunos propietarios creen que un vehículo recién salido del concesionario no necesita revisiones o mantenimientos. La marca japonesa Honda explicó que existen “trucos” básicos que ayudan a conservar la moto, como nueva, por más tiempo.

Una de las recomendaciones claves es leer el manual de la motocicleta antes de ser utilizada. Esta guía trae consejos e información esencial para conducir y conocer todas las funciones del vehículo.

Cuidar la moto alarga su vida y mantiene el valor a la hora de revenderla. Foto: Getty Images

También se aconseja guardarla bajo techo siempre que sea posible para proteger el buen estado de la pintura de los rayos del sol, el polvo y la lluvia. En algunos casos, se puede usar una funda especial para cubrirla por determinados periodos de tiempo.

El mantenimiento de una moto nueva

A la hora de realizarle mantenimiento al vehículo, es importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante para cambiar alguna pieza o llenar algún fluido. Existen marcas con indicaciones específicas sobre qué tipos de productos usar para garantizar el rendimiento y la vida útil de la moto.

El primer elemento que aconseja Honda que se revise es la lubricación de guayas. Estos cables, encargados del cambio de velocidad, clutch y frenado, necesitan ser lubricados periódicamente.

“Una guaya reseca puede romperse con facilidad, lo que pondría en peligro tu seguridad al rodar. Además, su reparación suele ser demorada y costosa sobre todo cuando hablamos de guayas de cambios que vienen enfundadas de origen”, indicó la marca.

Otro aspecto que debe ser inspeccionado es la tensión de la cadena de transmisión. Si se encuentra en estado óptimo, garantizará que la fuerza del motor haga girar las ruedas. Si no funcionan, la moto puede perder el torque y reducir su rodamiento.

También se debe hacer mantenimiento al nivel de fluidos como el líquido de frenos, aceite del motor y refrigerante. El manual del vehículo debe especificar cuáles son los niveles correctos de cada uno, qué productos usar y cuáles son los detalles necesarios para rellenarlos.

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Honda también incluyó en su guía de revisiones a motocicletas nuevas, la atención a irregularidades. Aunque es poco probable que tenga defectos de fábrica, es importante estar atentos a cualquier daño para aprovechar la garantía que cubre a estos vehículos durante los primeros meses fuera del concesionario.

El último consejo es estar pendiente de la limpieza. Aunque se vea bien, lavarla periódicamente ayuda a proteger la pintura, retirar el barro, aceite y demás suciedad que pueda alojarse en lugares profundos y afectar el motor. La marca sugirió realizar el lavado una vez por semana o después de recorrer trayectos irregulares o lodosos.