¿Por qué junio encendió las alarmas en el mercado de motos a pesar de rozar un récord histórico?

La Andi, Fenalco y la Cámara de Comercio revelaron el pasado 1 de julio las cifras del sector automotor durante el mes de junio de 2026. En cuanto a las motocicletas, se registró una disminución en las ventas.

Estas fueron las motos más vendidas en Colombia en junio de 2026

Datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) indican que en junio se matricularon 107.412 motos nuevas, un número menor que el alcanzado en mayo de este mismo año, cuando se vendieron 110.599.

Esto significa una reducción del 3 % en tan solo 30 días. A pesar de la disminución, en lo que va de 2026 se han registrado 654.146 motos en el país, lo que equivale a un aumento acumulado del 33,7 %.

Si el sector no presenta una bajada generalizada, Colombia podría terminar con más de un millón de unidades vendidas en 2026, como ya ocurrió en 2025 con un año que marcó un récord en el sector.

Así se comportó el registro de motocicletas en Colombia durante el último año. Foto: Fenalco

El peor mes de 2026 fue enero, que suele ser bajo en ventas, con 95.617, y le siguió junio con las 107.412 mencionadas. Por otro lado, en marzo se matricularon 118.410 unidades, muy superior a cualquier mes del año pasado.

Las preferencias de los usuarios

Durante junio de 2026, la mayor demanda de motocicletas nuevas en Colombia se concentró en los modelos de entre 101 y 125 centímetros cúbicos (cc), que representaron el 46,88 % de los registros.

Les siguieron las motocicletas de 151 a 200 cc, con una participación del 27,91 %, mientras que las de 126 a 150 cc alcanzaron el 15,01 %. Por su parte, las motos de más de 200 cc representaron el 6,42 % y las de menos de 100 cc, el 3,78 % del total de matrículas.

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Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de registros de motocicletas nuevas durante el pasado mes. Cundinamarca lideró el listado con 19.344 unidades, equivalentes al 18,01 % del mercado nacional, seguida por Antioquia, con 18.578 matrículas (17,30 %), y Valle del Cauca, con 11.172 registros (10,40 %).

Solo esos tres departamentos representaron el 45,71 % de todas las motocicletas matriculadas en el país durante junio.