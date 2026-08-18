Pico y placa en Bogotá esta semana: revise qué placas podrán circular del 18 al 23 de agosto

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, compartió el calendario de pico y placa que los vehículos particulares y los taxis tienen en la capital de Colombia para la semana del martes 18 hasta el 23 de agosto de 2026.

Cómo conseguir el pico y placa solidario en Bogotá: evite multas costosas con este permiso

La entidad ha reiterado la vigencia de los horarios y las placas establecidos. La restricción para carros particulares rige de martes a viernes desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

En el caso de los taxis, el horario empieza a las 5:30 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m.

Agentes y autoridades de tránsito insisten en que los ciudadanos que se movilicen en sus vehículos cumplan la medida y recuerdan que cualquier persona que sea detenida incumpliendo las normas establecidas recibirá una grave sanción económica.

Según el Código Nacional de Tránsito, transitar en horarios de restricción conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Ahora bien, existen medidas que permiten conducir un vehículo en Bogotá aun cuando tenga restricción, como el pico y placa solidario, que funciona pagando por un permiso diario, semanal o mensual para circular permanentemente.

Así regirá el pico y placa en Bogotá Foto: Getty Images

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares (semana del 18 al 23 de agosto)

La Secretaría Distrital de Movilidad compartió que la restricción de movilidad en Bogotá será regida de la siguiente forma:

Martes 18 de agosto : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 19 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Jueves 20 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Viernes 21 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Sábado 22 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 23 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa en Bogotá para taxis (semana del 18 al 23 de agosto)

En el caso del transporte público, los taxis tendrán la medida del pico y placa de esta manera: