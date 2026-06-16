Las restricciones de movilidad son muy comunes para evitar congestionamientos y tráficos en las principales ciudades de Colombia, es por ello que urbes como Bogotá han implementado los pico y placa, en donde en un horario establecido, determinados vehículos no pueden transitar por las calles de la capital.

¿Su vehículo está incluido? Estas son las 17 excepciones al pico y placa en Bogotá

Si se presentan casos en donde algún conductor es detenido por un agente de tránsito y el vehículo no está cumpliendo la norma, recibirá una costosa multa.

Aun así, existen varios ciudadanos que requieren de sus vehículos incluso en fechas en las que no tienen el permiso; es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha implementado el pico y placa solidario, que, tras un pago, el carro o moto podrá movilizarse por la ciudad sin preocuparse por la restricción de movilidad.

¿Dónde se consigue el pico y placa solidario?

El permiso del pico y placa solidario se consigue a través de una tarifa específica, la cual está basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el año 2026 está fijado en 5,1 %.

Según el tiempo que el conductor necesite para el permiso, el precio para pagar el pico y placa solidario varía. Durante este año, los costos son los siguientes:

Permiso por 1 día: $ 70.294.

Permiso por 1 mes: $ 561.808.

Permiso por 6 meses: $ 2.809.311.

Tras este anuncio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, también se ha modificado el factor municipio, el cual está vinculado a aquel municipio donde fue matriculado el coche.

Para aquellos vehículos que fueron registrados en Bogotá, el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5.

La medida de pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para reducir la congestión vehicular en la capital. Foto: Getty Images

Cabe recalcar que el valor final del permiso varía por la aplicación de los factores multiplicadores asociados al avalúo, el modelo del vehículo, el tipo de combustible que utiliza y el municipio donde está registrado.

Para solicitar el Pico y Placa Solidario, el ciudadano solamente puede hacerlo por medio de los puntos oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en donde es sumamente importante precisar si el permiso es para una persona natural o jurídica.

La Alcaldía también aconseja ignorar por completo cualquier clase de mensajes de texto, chats en WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de contacto que no sea utilizado por el Distrito.

Multas por no respetar el pico y placa

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existen varias sanciones económicas por no cumplir las restricciones de movilidad que son establecidas por las administraciones distritales.

Transitar por zonas y no respetar el pico y placa deriva en una multa tipo C, en donde el infractor recibirá una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).