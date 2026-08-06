Grave accidente vehicular en el Túnel de Oriente: el alcalde Fico Gutiérrez sale a hablar y confirma el número de afectados

La mañana de este jueves 6 de agosto de 2026, autoridades informaron de un aparatoso accidente ocurrido en el Túnel de Oriente, ubicado en el departamento de Antioquia.
De acuerdo con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el hecho ocurrió hacia las 8:00 a. m., cuando hubo un choque vehicular en el que estuvieron involucrados un microbús y un camión.
Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el microbús de color blanco y los daños severos que tuvo en su parte frontal, mientras que el camión terminó volcado. También se reportaron varias personas heridas.
🚨⚠️#Movilidad El Túnel de Oriente se encuentra cerrado por accidente de tránsito.— Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) August 6, 2026
(9:45 am.) pic.twitter.com/Ryg2NUeHfD
Ante estos hechos, la Concesión informó sobre el cierre de las dos calzadas del túnel hasta nuevo aviso. A los ciudadanos que se estén dirigiendo hacia el oriente se les aconseja tomar la variante Palmas como vía alterna.
Las notificaciones más recientes indican la llegada de la Brigada de Emergencia, además de las autoridades de tránsito y la Cruz Roja, para atender a los ciudadanos afectados por el incidente.
Nuestra brigada de emergencia, junto a autoridades tránsito y Cruz Roja continúa atendiendo la situación al interior del túnel.— Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) August 6, 2026
Agradecemos tu paciencia. Estamos trabajando para habilitar la vía tan pronto como sea posible y garantizar el tránsito seguro de los usuarios.… pic.twitter.com/RiFnWJUGHR
Pronunciamiento de Fico Gutiérrez
Tras conocerse los hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio información preliminar.
Por medio de su cuenta en X, comentó que hay un total de ocho personas lesionadas; una de ellas fue trasladada en estado de urgencia vital.
‼️Estamos atendiendo una emergencia vial en el Túnel de Oriente, tras un siniestro entre una van de transporte de pasajeros y un vehículo tipo furgón.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 6, 2026
El reporte preliminar indica 8 personas lesionadas, una de ellas trasladada en estado de urgencia vital🙏🏽.
Nuestros equipos de…
Mencionó que en el sitio se encuentran equipos de salud, bomberos de Medellín y miembros de movilidad, que trabajan para atender la emergencia.
Por último, afirmó que se adelantan las labores necesarias para restablecer la movilidad en el Túnel de Oriente. Les dijo a los ciudadanos que estará compartiendo más información conforme al desarrollo del suceso.