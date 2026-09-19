El nuevo Porsche que acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos ya llegó a Colombia: Esto es lo que cuesta

La marca de automóviles de alta gama Porsche está en la búsqueda de dejar su huella en el mercado automotor colombiano, luego de anunciar la llegada de su modelo Porsche Cayenne Electric, un carro SUV totalmente eléctrico de la compañía alemana.

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Este vehículo desembarca en el país luego de su reciente debut en otros países, como en Los Cabos y México, y se encarga de establecer un nuevo parámetro en este segmento.

“El Cayenne ha sido, durante más de 20 años, el modelo que le abrió a Porsche un segmento completamente nuevo, sin renunciar nunca a su esencia deportiva. Hoy la marca da un paso más con el Cayenne Electric, un vehículo que combina un rendimiento extraordinario con una autonomía y una capacidad de carga que hoy no tiene ningún otro modelo de su categoría. Ya habíamos tenido la oportunidad de mostrarle a Colombia un adelanto de este modelo en una edición pasada del Porsche World Road Show, y la respuesta de nuestros clientes fue la confirmación de que el mercado estaba listo para este momento”, comentó Jorge Behar, gerente general de Autoelite.

Porsche anunció la llegada a Colombia del Cayenne Electric, su nueva SUV totalmente eléctrica. Foto: Porsche - API

Dentro de las características de este carro, desarrolla hasta 1.156 hp de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.5 segundos. Su sistema de carga alcanza hasta 400 kW, con una recuperación de energía a la altura de los vehículos de la Fórmula E. En cuanto a su autonomía, el auto es capaz de llegar hasta los 642 km bajo el ciclo combinado WLTP.

¿Qué versiones estarán en el país?

Porsche informó que Colombia podrá disfrutar de dos modelos, siendo estos el Cayenne Eléctrico y el Cayenne Turbo Eléctrico, ambos con tracción total y equipados con el sistema electrónico Porsche Traction Management (ePTM)

En el caso del Cayenne eléctrico, ofrece 300 kW (408 hp) en operación normal, con un aumento de hasta 325 kW (442 hp) y 835 Nm mediante Launch Control. Presenta una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h, además de contar con una autonomía combinada WLTP de hasta 642 km.

Porsche anunció la llegada a Colombia del Cayenne Electric, su nueva SUV totalmente eléctrica. Foto: Porsche - API

Mientras que para el Cayenne Turbo eléctrico, este se encarga de elevar el rendimiento hasta 850 kW (1156 hp) y 1500 Nm con Launch Control, logrando 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y 0 a 200 km/h en 7.4 segundos, con una velocidad máxima de 260 km/h. Refiriéndose a su autonomía, llega a alcanzar hasta 623 km por medio de WLTP.

Ambos modelos ya pueden ser reservados por medio de la red de concesionarios Autoelite en Colombia, cuyo precio de lanzamiento se encuentra en $466.900.000 COP.