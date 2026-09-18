Los documentos que deben portar los conductores en Colombia para evitar sanciones e inmovilización

Para poder conducir por las calles del país a través de cualquier medio de transporte, hay que tener a la mano una serie de documentos, ya que son la prueba legal de que el usuario tiene la capacidad de manejar, además de indicar que el vehículo cumple con las normas de seguridad y operativas.

¿Cuánto cuesta la revisión técnico-mecánica en 2026? Estas son las tarifas para automóviles, motos y vehículos pesados en Colombia

Es por ello que las entidades comparten cuáles son aquellos papeles que nunca hay que dejar de lado, ya que de lo contrario, la persona estaría recibiendo infracciones por parte de las autoridades, siendo multada con sanciones económicas o, en casos, que el vehículo sea inmovilizado.

No portar o tener en regla determinados documentos puede generar sanciones durante los controles de tránsito. Foto: Getty Images

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varios documentos personales que son considerados como los pilares para su movilidad legal y segura.

La licencia de conducción es una de las más importantes, ya que es el permiso oficial que autoriza a un usuario a operar un vehículo de motor, por lo que es indispensable que se encuentre vigente y corresponda a la categoría del medio de transporte que conduce. En caso de no tenerla, el ciudadano se encuentra inhabilitado para manejar.

Otro documento sumamente importante es la cédula de ciudadanía, al ser el principal documento de identificación en el país. Es sumamente obligatoria para poder realizar cualquier trámite o verificación en el país, incluyendo entre estos los operativos de tránsito.

Conductores de carros y motos deben mantener al día la documentación necesaria para circular por las vías. Foto: Getty Images

Es por eso que el usuario debe conservarla en buen estado y siempre portar la cédula original o, en caso de haberla tramitado, la virtual.

Ya yendo hacia documentaciones vinculadas con el vehículo, una de las más relevantes es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Este no es solamente una obligación legal, sino que también representa un respaldo fundamental para los usuarios en caso de estar involucrados en un accidente de tránsito. El seguro del SOAT ayuda a garantizar la atención médica a todas las víctimas involucradas, ya sean conductores, pasajeros o peatones.

La licencia de conducción, el SOAT y la revisión técnico-mecánica hacen parte de los documentos relacionados con la movilidad en Colombia. Foto: 123RF

Otro documento vital es la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes, las cuales son un control periódico que se encarga de verificar las condiciones de seguridad y el impacto ambiental que tiene el vehículo.

El tener un carro o una moto en óptimas condiciones ayuda a minimizar el riesgo de eventualidad en la vía y contribuye a un ambiente más limpio.

La licencia de tránsito también es importante que se encuentre presente en el vehículo porque es el documento que identifica a este, además de certificar a quién es su propietario. Dentro de este papel se tiene en cuenta información clave como la marca, modelo, número de chasis y motor y la placa.

Finalmente, si bien no es un documento físico, lo que es una plataforma esencial es el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya que centraliza toda la información relacionada con conductores, vehículos, licencias de conducción, infracciones, seguros y revisiones técnico-mecánicas en Colombia.