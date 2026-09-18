¿Cuánto cuesta la revisión técnico-mecánica en 2026? Estas son las tarifas para automóviles, motos y vehículos pesados en Colombia

La revisión técnico-mecánica es indudablemente uno de los trámites obligatorios más importantes que deben tener los conductores en Colombia, ya que se encarga de verificar que el carro y la moto se encuentren en las mejores condiciones para su circulación en las calles del país.

Gobierno fija su postura sobre la revisión técnico-mecánica: las recomendaciones para evitar costos adicionales

Por medio de este control obligatorio, se permite evaluar el estado mecánico del vehículo, sus sistemas de frenos, las luces, suspensión y nivel de emisiones contaminantes.

El objetivo que busca la ley por medio de esta revisión es evitar que en el país se registren casos de accidentes viales que fueron derivados de fallas técnicas y, de paso, disminuir daños ambientales que se pueden presentar debido a la presencia de automotores en mal estado.

Motos, vehículos livianos, eléctricos y pesados tienen diferentes tarifas para la revisión técnico-mecánica en 2026. Foto: Creada con IA

Estas inspecciones solamente se pueden realizar por medio de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), las entidades que se encuentran habilitadas para poder expedir el certificado oficial, siempre y cuando se encuentren autorizadas por el Ministerio de Transporte.

Cabe mencionar que el valor de la Revisión Técnico-Mecánica cada año es ajustado con base en la Unidad de Valor Base (UVB) que fue definida para 2025 en $12.110.

Teniendo en cuenta este aspecto, se aumentó el precio de distintos medios de transporte en Colombia, quedando de la siguiente manera:

Motos: 6 %.

Vehículos livianos: 5,8 %.

Vehículos eléctricos: 6,2 %.

Vehículos pesados: 5,4 %.

¿Cuánto cuesta realizar la revisión técnico-mecánica en 2026?

En los precios de la revisión técnico-mecánica, se tienen en cuenta las tarifas de IVA (19 %), RUNT, costo SICOV-INDRA (sistema integrado de control y vigilancia), recaudo bancario y tarifa ANSV.

Motos, vehículos livianos, eléctricos y pesados tienen diferentes tarifas para la revisión técnico-mecánica en 2026. Foto: Getty Images

De acuerdo con Grupo 5 el precio de la revisión técnico-mecánica para el 2026 quedó conformado en el país de esta forma:

Motocicletas

Motos de 0 a 2 años: precio mínimo de $217.781 y máximo de $246.890.

precio mínimo de $217.781 y máximo de $246.890. Motos de 3 a 7 años: precio mínimo de $218.081 y máximo de $247.190.

precio mínimo de $218.081 y máximo de $247.190. Motos de 8 a 16 años: precio mínimo de $218.381 y máximo de $247.490.

precio mínimo de $218.381 y máximo de $247.490. Motos de 17 años o más: precio mínimo de $218.081 y máximo de $247.190.

Vehículos livianos particulares

Vehículos livianos particulares de 0 a 2 años: precio mínimo de $317.428 y máximo de $368.153.

precio mínimo de $317.428 y máximo de $368.153. Vehículos livianos particulares de 3 a 7 años: precio mínimo de $317.728 y máximo de $368.453.

precio mínimo de $317.728 y máximo de $368.453. Vehículos livianos particulares de 8 a 16 años: precio mínimo de $318.128 y máximo de $368.853.

precio mínimo de $318.128 y máximo de $368.853. Vehículos livianos particulares de 17 años o más: precio mínimo de $317.728 y máximo de $368.453.

Vehículos eléctricos particulares

Vehículos eléctricos particulares de 0 a 2 años: precio mínimo de $240.301 y máximo de $275.808.

precio mínimo de $240.301 y máximo de $275.808. Vehículos eléctricos particulares de 3 a 7 años: precio mínimo de $240.601 y máximo de $276.108.

precio mínimo de $240.601 y máximo de $276.108. Vehículos eléctricos particulares de 8 a 16 años: precio mínimo de $241.001 y máximo de $276.508.

precio mínimo de $241.001 y máximo de $276.508. Vehículos eléctricos particulares de 17 años o más: precio mínimo de $240.601 y máximo de $276.108.

Vehículos livianos de servicio público

Vehículos livianos públicos de 0 a 2 años: precio mínimo de $316.828 y máximo de $367.553.

precio mínimo de $316.828 y máximo de $367.553. Vehículos livianos públicos de 3 a 7 años: precio mínimo de $317.128 y máximo de $367.853.

precio mínimo de $317.128 y máximo de $367.853. Vehículos livianos públicos de 8 a 16 años: precio mínimo de $317.428 y máximo de $368.153.

precio mínimo de $317.428 y máximo de $368.153. Vehículos livianos públicos de 17 años o más: precio mínimo de $317.128 y máximo de $367.853.

Vehículos pesados particulares

Vehículos pesados particulares de 0 a 2 años: precio mínimo de $476.601 y máximo de $562.200.

precio mínimo de $476.601 y máximo de $562.200. Vehículos pesados particulares de 3 a 7 años: precio mínimo de $476.901 y máximo de $562.500.

precio mínimo de $476.901 y máximo de $562.500. Vehículos pesados particulares de 8 a 16 años: precio mínimo de $477.201 y máximo de $562.800.

precio mínimo de $477.201 y máximo de $562.800. Vehículos pesados particulares de 17 años o más: precio mínimo de $476.901 y máximo de $562.500.

Vehículos pesados públicos