Gobierno fija su postura sobre la revisión técnico-mecánica: las recomendaciones para evitar costos adicionales

El Gobierno Nacional ha estado en el camino de realizar una reforma del Código Nacional de Tránsito, esto con el objetivo de cambiar algunas normas actuales que considera se encuentran desconectadas de la realidad económica de los ciudadanos.

MinTransporte anuncia ajustes en multas de tránsito y técnico-mecánica tras orden presidencial: “Manos a la obra”

Uno de sus puntos es la Revisión Técnico-Mecánica, en la que el jefe de Estado ordenó al Ministerio de Transporte poner bajo la mira el valor y la frecuencia de este examen obligatorio.

“Voy a revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente”, comentó el presidente De La Espriella.

Mientras se sigue adelantando esta discusión, un nuevo hecho se acaba de presentar por parte de la Superintendencia de Transporte, la cual va dirigida a los centros de establecimiento que se encargan de llevar a cabo la revisión técnico-mecánica.

El Gobierno Nacional analiza posibles cambios en las condiciones actuales de la revisión técnico-mecánica. Foto: Creada con IA

Por medio de un comunicado, la entidad se dirigió a los usuarios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) que están habilitados en el país para que sigan una serie de recomendaciones que ayudan a prevenir algún hecho de irregularidad que termine afectando el bolsillo de los conductores.

Las sugerencias

SuperTransporte les aconsejó a los usuarios de los CDA tener en cuenta varios aspectos antes de llevar a cabo la revisión técnico-mecánica. Dentro de ellas se encuentran las siguientes:

La Superintendencia de Transporte señaló los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios al acudir a un CDA. Foto: SuperTransporte - API