VEHÍCULOS

Gobierno fija su postura sobre la revisión técnico-mecánica: las recomendaciones para evitar costos adicionales

El costo y la frecuencia de este examen están bajo análisis por parte de la actual administración.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

17 de septiembre de 2026 a las 10:36 a. m.
El Gobierno busca evaluar las condiciones actuales de la revisión técnico-mecánica dentro de la reforma al Código Nacional de Tránsito.
El Gobierno busca evaluar las condiciones actuales de la revisión técnico-mecánica dentro de la reforma al Código Nacional de Tránsito. Foto: El Colombiano COLPRENSA - Julian David Sierra / Getty Images y Foto: Presidencia

El Gobierno Nacional ha estado en el camino de realizar una reforma del Código Nacional de Tránsito, esto con el objetivo de cambiar algunas normas actuales que considera se encuentran desconectadas de la realidad económica de los ciudadanos.

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Uno de sus puntos es la Revisión Técnico-Mecánica, en la que el jefe de Estado ordenó al Ministerio de Transporte poner bajo la mira el valor y la frecuencia de este examen obligatorio.

“Voy a revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente”, comentó el presidente De La Espriella.

Mientras se sigue adelantando esta discusión, un nuevo hecho se acaba de presentar por parte de la Superintendencia de Transporte, la cual va dirigida a los centros de establecimiento que se encargan de llevar a cabo la revisión técnico-mecánica.

Los vehículos particulares nuevos ahora cuentan con un periodo de cinco años antes de enfrentar su primera revisión técnico-mecánica obligatoria.
El Gobierno Nacional analiza posibles cambios en las condiciones actuales de la revisión técnico-mecánica. Foto: Creada con IA

Por medio de un comunicado, la entidad se dirigió a los usuarios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) que están habilitados en el país para que sigan una serie de recomendaciones que ayudan a prevenir algún hecho de irregularidad que termine afectando el bolsillo de los conductores.

Las sugerencias

SuperTransporte les aconsejó a los usuarios de los CDA tener en cuenta varios aspectos antes de llevar a cabo la revisión técnico-mecánica. Dentro de ellas se encuentran las siguientes:

La Superintendencia de Transporte señaló los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios al acudir a un CDA.
La Superintendencia de Transporte señaló los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios al acudir a un CDA. Foto: SuperTransporte - API
  • Verificar que el CDA se encuentre habilitado por el Ministerio de Transporte y que además esté vinculado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por medio del directorio de actores disponibles
  • No confiar en revisiones “exprés” o de establecimientos que ofrezcan expedir el certificado sin haber presentado de forma física el vehículo, ya que estos carecen de validez legal y exponen al propietario a multas.
  • Exigir que la inspección cubra la totalidad de las pruebas sensoriales y mecanizadas, entre ellas los frenos, luces, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico y emisiones contaminantes.
  • Hacer confirmación de que el certificado se haya cargado en el RUNT, permitiendo verificar su validez sin importar la ciudad en la que se haya realizado la expedición.
  • Realizar algún reporte a SuperTransporte sobre cualquier caso de irregularidad que se detecte durante el proceso de inspección. Estos pueden ser, por ejemplo, cobros por fuera de tarifa o solicitudes de pago en efectivo.