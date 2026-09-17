¿El vehículo falló la revisión técnico-mecánica? Esta alternativa de oro permite a los conductores ahorrar dinero

La revisión técnico-mecánica es uno de los exámenes obligatorios en Colombia que se encarga de evaluar si los vehículos que transitan por las calles del país cuentan con un buen estado mecánico, ambiental y de seguridad.

Gobierno fija su postura sobre la revisión técnico-mecánica: las recomendaciones para evitar costos adicionales

Dentro de estas inspecciones, especialistas formados se encargan de evaluar distintos aspectos que conforman el carro, entre ellos los frenos, la suspensión y dirección, emisiones contaminantes, llantas, el sistema eléctrico y óptico, etc.

El objetivo que tiene el Gobierno Nacional es asegurar que cada uno de los vehículos cuente con las condiciones óptimas, ayudando a mejorar la seguridad vial y reduciendo el riesgo de siniestros en carretera.

La revisión técnico-mecánica permite identificar fallas relacionadas con las condiciones de seguridad y funcionamiento de los vehículos. Foto: Getty Images

No obstante, se puede presentar que, durante una de estas revisiones, el vehículo no apruebe el examen, ya sea debido a que ha presentado fallas críticas en materia de seguridad, niveles altos de contaminación o algún desgaste en componentes esenciales.

Ante estas situaciones, cientos de ciudadanos se preocupan acerca de las posibles consecuencias al no tener autorizada la revisión técnico-mecánica, incluso teniendo el pensamiento de recibir una sanción económica.

Afortunadamente, el Gobierno Nacional indica que hay una oportunidad de oro para los ciudadanos que no aprueban el examen, indicando que existen otras maneras para poder conseguirla y prevenir una pérdida de dinero.

¿Cuál es la manera de evitar sanciones por no aprobar la revisión técnico-mecánica?

La ley establece que cualquier usuario cuyo vehículo no haya conseguido la aprobación de la revisión técnico-mecánica tendrá un plazo de 15 días calendario para poder realizar las reparaciones necesarias y de esta forma llevar a cabo de nuevo el examen sin tener que hacer algún costo adicional.

Este hecho se encuentra escrito en el artículo 29 de la Resolución 3768 del 2013, en donde afirma lo siguiente: “El CDA deberá entregar copia del Formato Uniforme de Resultados de las revisiones al propietario, quien deberá efectuar las reparaciones pertinentes dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado y volver a traer el vehículo por una sola vez sin costo alguno para someterlo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial”.

Los vehículos que sean reprobados en la revisión pueden volver a ser inspeccionados sin costo dentro del plazo establecido. Foto: Creada con IA

En otras palabras, un usuario podrá volver a repetir el examen sin tener que realizar algún gasto. Su prioridad debe ser la atención a las fallas encontradas por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para que de esta forma se puedan obtener mejores resultados.

Eso sí, el Ministerio de Transporte informa que, en caso de que se hayan superado los días calendario o si el vehículo no volvió a aprobar el examen por segunda vez consecutiva, se tendrá que iniciar de nuevo la revisión, asumiendo el costo en cualquier CDA del país.