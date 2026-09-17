Los tres jugadores de América que piden para Selección Colombia: de frente se lo dicen a Néstor Lorenzo

Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Josen Escobar son los jugadores de América de Cali que el entrenador David González pide que sean llevados a la Selección Colombia en la convocatoria que está por salir para los amistosos de la fecha Fifa que se aproxima.

En esta convocatoria, las posibilidades de ver nuevos nombres son sumamente altas, dado que ya terminó la era de James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero, así como la de otros jugadores que no han anunciado oficialmente su retiro, pero que, por su edad, se presume que no volverán a ser convocados.

Camilo Durán, delantero del Celtic, ha hecho méritos para ser llamado a Selección Colombia. Foto: PA Images via Getty Images

Desde Europa arribarían nombres como los de Camilo Durán (delantero), Jhon Solís (volante) y Nelson Deossa (volante creativo), entre algunos otros que se están destacando en el Viejo Continente.

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En el país se considera que hay jugadores que tienen méritos para recibir una chance en la Tricolor.

El entrenador de América de Cali, en una declaración reciente, postuló a tres de sus dirigidos para ser llevados a Estados Unidos.

“No me preocupo por cómo los voy a suplir, sino por que los llamen. Merecido”, lanzó de manera directa González a Néstor Lorenzo.

🇨🇴🔜David González pide a Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Josen Escobar para Selección Colombia.#ASColombia pic.twitter.com/qWB0htGK50 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 17, 2026

En principio, la campaña era por Yeison Guzmán, pero luego metió a otros dos: “No solo él. Los nombres de Rafa (Carrascal) y Josen (Escobar) también tienen que estar por ahí rondando. Sería un espectáculo”.

A González no le preocupa que el DT del seleccionado nacional los considere y deba resolver dichas bajas para Liga BetPlay: “Que los lleve a los tres. Es el sueño, la ilusión; ojalá se les dé”.

Números de Guzmán, Carrascal y Escobar:

Yeison Guzmán: 10 partidos, 885 minutos, 8 goles y 2 asistencias.

10 partidos, 885 minutos, 8 goles y 2 asistencias. Rafael Carrascal: 10 partidos, 870 minutos, 1 gol y 4 asistencias.

10 partidos, 870 minutos, 1 gol y 4 asistencias. Josen Escobar: 10 partidos, 826 minutos, 1 gol y 1 asistencia.

Este jueves se sabrá

A las 3:00 p. m. de este 17 de septiembre están citados los medios de comunicación para conocer la convocatoria elegida por Néstor Lorenzo de cara a los próximos amistosos en la fecha Fifa de septiembre-octubre.

En el listado se espera ver una renovación importante de nombres. Esta es la chance para que el argentino ponga en circulación una nueva camada de futbolistas y quienes hagan los méritos se queden para la Copa América 2028.

Néstor Lorenzo anunciará la primera convocatoria luego del Mundial 2026; Luis Díaz es duda. Foto: AFP

Una novedad bastante relevante que podría presentarse es la ausencia de Luis Díaz entre los convocados. Según versiones de prensa, “es una decisión tomada con el cuerpo técnico”.

Habrá que ver cuál será la reacción del cuerpo técnico al cambio de club de Richard Ríos o Gustavo Puerta, quienes dejaron sus anteriores equipos para firmar por otros de mejor exigencia deportiva, pero mayores ganancias económicas en sus contratos.