Se ‘calentó’ James Rodríguez: video de su reclamo a rival en la cara que no se vio en TV

James Rodríguez hizo su estreno oficial con Atlético Nacional durante la noche del pasado miércoles vs. Internacional de Bogotá, en El Campín.

Fueron 30 minutos para el marcado con la camiseta 23 en su primer partido con el cuadro verdolaga. Entró a reemplazar a Juan Manuel Rengifo y dio una asistencia que sirvió para el 2-3 final a favor de los visitantes.

James Rodríguez en su debut con Atlético Nacional. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

El cucuteño no escatimó a la hora de ir a recuperar balones. Durante el segundo gol de los suyos se barrió y en el piso intervino para que le llegara a Matías Cabrera el esférico que luego terminó por colgar del ángulo.

En el último tramo del compromiso nuevamente James mostró sacrificio. Ante la posibilidad de recuperar un balón en una jugada dividida se chocó con Johan Caballero. Ambos en un primer momento fueron de manera leal, pero después el del Internacional excedió su fuerza y golpeó duro al exjugador de Selección Colombia.

Por algunos segundos Rodríguez se retorció en el piso y cuando se pudo reincorporar, fue que empezó su dura protesta que fue grabada por los aficionados desde la tribuna occidental.

¡NO LE GUSTÓ❌😡! El enojo de James Rodríguez con Johan Caballero y Larry Vásquez tras una fuerte entrada que recibió sobre el final del partido.



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A Caballero le soltó la mano cuando este le intentaba pedir excusas. Después mientras se iba alejando de la escena le recriminaba por la manera de haberle entrado y Larry Vásquez entró como conciliador a pedirle calma.

El 23 de Nacional señaló al 23 del Internacional mientras le insistía en que lo hecho estuvo mal. Sin embargo, pocos segundos después de haberse ‘calentado’ de dicha forma accedió a perdonar al contrario.

Posteriormente, vino el pitazo final del juez y ahí James desató toda su alegría por haber entrado, aportado con una asistencia y ganado en su primer partido oficial con Atlético Nacional en su regreso después de más de 10 años al FPC.

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Lucas González lo alaba

Su nuevo DT en Nacional lo mima desde el día uno que llegó. Después de haberlo hecho jugar sus primeros 30 minutos, también lo hizo en rueda de prensa donde aseveró que verlo en televisión y en la vida real es muy diferente.

“Verlo en directo es diferente a la televisión, cuando toca el balón, al balón le gusta que él lo consienta”, le alabó al creativo de lujo que ahora tiene a su disposición.

🎙REACCIONES EN LA RDP🎙



"Cuando James toca el balón...al balón le gusta que él lo consienta": Lucas González DT @nacionaloficial, tras el triunfo del VERDE de Antioquia frente a Internacional de Bogotá,

con GRA/N DEBUT de @jamesdrodriguez pic.twitter.com/xuzwQKwqdD — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) September 17, 2026

Conectando su respuesta con la decisión que tomó la estrella de retirarse de Selección Colombia en la presente semana, también le resaltó y afirmó que un reemplazo tardará bastante en conseguirse.

“El legado que ha construido James, sobretodo en Seleccion Colombia, e internacional, es inmenso. Difícilmente se va superar dentro de los próximos 50 años. Su calidad está intacta y va aportarle muchísimo al FPC”, añadió Lucas.

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Luego del juego por la fecha 13, ahora el cuadro de Medellín se prepara para afrontar el siguiente juego vs. Llaneros. Dicho partido será el domingo 20 de septiembre, a las 8:15 p.m.

En números el debut de James Rodríguez