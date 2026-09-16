Wuilker Faríñez impidió el debut perfecto de James Rodríguez con Atlético Nacional: atajada de gol

Acabó siendo un destacado debut de James Rodríguez con Atlético Nacional. Este miércoles, 16 de septiembre, el volante disputó sus primeros minutos con el verde de Antioquia.

James Rodríguez necesitó tres minutos para influir en gol de Atlético Nacional: así fue

Primera asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional: su zurda dio el gol salvador en El Campín

James ingresó para el segundo tiempo, concretamente a los 59′, por Juan Manuel Rengifo. Para ese momento, el partido iba 1-1y Nacional buscaba el triunfo.

Solo tres minutos le bastaron a James Rodríguez para influir en un gol de Nacional. Sobre los 62′, el exjugador de la Selección Colombia luchó para no perder la pelota, y tras un pase adelante, Elías Cabrera acabó anotando un golazo. Era el 2-2 parcial

🟢 ¡Golazo de Cabrera! ¡Luchó James, tocó Morelos y definió Elías para poner el 2-1 a favor de Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/GtzT3IUsy3 — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Faríñez le ahogó el grito de gol a James Rodríguez

A los 89′, el partido iba 2-2, pues Internacional de Bogotá había anotado gracias a su delantero, Garcés. En ese momento, James tuvo un claro balón de gol, pero el portero del elenco capitalino, Wuilker Faríñez, impidió que se colara al fondo de la red.

⚽😱 ¡JAMES TUVO UNA CLARA OPORTUNIDAD! ¡Muy cerca de marcar su primer gol en primera división!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/z9q5ObFaFK — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

El partido continuó y a James Rodríguez se le veían las ganas de aportar para que la situación cambiara. Fruto de la entrega, tanto de él como de sus compañeros del verde, Nacional celebró en Bogotá.

El reloj marcaba 90+9′, Atlético Nacional tuvo un tiro de esquina a favor, y el encargado de cobrar fue James Rodríguez. Con su característica precisión, el volante centró de zurda, y al cabezazo llegó Juan Zapata.

🟢⚽🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!



Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Nacional acabó ganando 3-2, sumó tres puntos de oro, y se metió parcialmente segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Los verdes llegan a 18 unidades, quedan a dos del líder, América de Cali, pero tienen dos partidos menos. Además, Nacional acabó desplazando a Millonarios al tercer puesto del acumulado.

Fue una verdadera fiesta en Bogotá, pues los hinchas de Nacional coparon el estadio El Campín, vieron un debut brillante de su refuerzo estrella y siguen en camino por pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.