‘Goles son amores’ y Camilo Durán los está marcando desde que llegó a Celtic de Escocia. Su gran momento le está permitiendo ser visto con otros ojos y próximamente puede que reciba el premio a su esfuerzo en Europa.

Según se ha podido saber por información no oficial que ronda en redes sociales, el club del que hace parte el delantero ya fue notificado por la Federación Colombiana de Fútbol para que este se lo preste a la Tricolor en la próxima triple fecha FIFA.

Camilo Durán, atacante colombiano que brilla en el Celtic Foto: PA Images via Getty Images

“Celtic fue informado por la Federación Colombiana de Fútbol que Camilo Durán (24) será convocado para los amistosos de la Selección en la fecha FIFA de septiembre/octubre”, escribió el periodista Felipe Sierra.

Dicha decisión de Néstor Lorenzo, en caso de ser cierta, se le aplaudiría al argentino por sumar un delantero de gran presente, que tiene el mérito y es joven para configurar la tan anhelada renovación del equipo nacional.

Técnico en Celtic lo exalta

No fue necesaria ni media temporada para que Durán demostrara que estaba listo para una mejor liga como la de Escocia.

Anteriormente, se mantuvo en FK Qarabağ Agdam de Azerbaiyán, donde ya daba muestras de gran rendimiento. Sorprendió al anotarle a clubes de renombre en la pasada Champions League y por eso saltó a un histórico escocés.

Allí lleva marcando goles durante los partidos más recientes, tanto en la liga local como en la fase previa de Champions League, donde ya quedaron eliminados.

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A pesar de eso, su técnico Martin O’Neill en Celtic le ha destacado por el papel que viene desempeñando.

“Contra el St Mirren, debo admitir que hubo algunos momentos en los que me sorprendió un poco. Pensé que tal vez simplemente se veía cansado”, confesó de un bajón transitorio que vio en su fuerza.

Aun así, el DT dice entender si eso le pasó a su hombre gol: “Eso no es ninguna sorpresa, dada la cantidad de trabajo que ha dedicado a este equipo desde que llegó al club”.

Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia en medio del Mundial 2026 Foto: Getty Images

De cara a un llamado de Colombia para la fecha Fifa que se aproxima, el entrenador pidió tener especial cuidado para que no se fuera a sobrecargar y terminara lesionándose en pleno gran momento de la temporada.

“Jugó un par de partidos en la pretemporada y ahora se ha consolidado, así que es un talento excepcional. No hay duda al respecto. Simplemente hay que tener cuidado con él”, le felicitó al cafetero.

Su última obra

El último tanto anotado por Camilo Durán se dio el pasado jueves 2 de septiembre. Dicho día sacó un zurdazo imparable que se clavó en el ángulo del portero del Aberdeen Football Club.

A los 14 minutos del partido correspondiente a la quinta fecha, el delantero cafetero apareció para marcar el 2-0 parcial a favor de su equipo.

🇨🇴 Congratulations to Camilo Durán, who has been named the Scottish Premiership Player of the Month for August! 🥇👏#CelticFC🍀 https://t.co/lo7ck1HKvy pic.twitter.com/NHioh70Pp4 — Celtic Football Club (@CelticFC) September 4, 2026

El buen momento que atraviesa el atacante colombiano podría abrirle las puertas de la Selección Colombia, pues su rendimiento le entrega argumentos al técnico de la Tricolor para considerar su convocatoria de cara a los próximos amistosos.

Durante la próxima fecha FIFA, el combinado nacional disputará tres partidos de preparación en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú.

Estos encuentros servirán al cuerpo técnico colombiano para evaluar y dar oportunidades a jugadores que habitualmente no fueron tenidos en cuenta, mientras se mantuvo una estructura de cara al Mundial de 2026.