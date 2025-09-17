Esta semana Colombia se ilusionó con el inicio de la liguilla en la Champions League 2025/2026.

Ese renovado formato que se usó para la competencia europea, en esta edición volvió a utilizarse con siete jugadores nacionales entre todos los participantes.

Sin duda alguna que Luis Díaz (Bayern Múnich), Richard Ríos (Benfica), Juan David Cabal (Juventus) eran los que se llevaban los reflectores para ser vistos.

Sin embargo, en la fecha 1 quien emergió como el nacional más importante fue Camilo Durán, samario de 23 años, que juega en Qarabağ, de Azerbaiyán.

Camilo Durán, colombiano que destacó en Champions League con Qarabağ | Foto: Getty Images

Dicho jugador para muchos en suelo cafetero fue conocido el pasado martes, luego de marcarle el empate el Benfica de Richard Ríos.

Si bien en Colombia no se ha escuchado mucho de él, Durán de manera silenciosa ha hecho una carrera que lo ha llevado por Brasil, Portugal y Azerbaiyán.

Hace solo tres años, el atacante surgía de la cantera de Independiente Medellín, de la cual pasó a la de Flamengo en condición de cesión.

Después de un par de meses se dio su vuelta y para 2022, Lusitania de Portugal se hizo con sus derechos para llevárselo a tener su primera experiencia en Europa.

Desde ese momento que pisó el Viejo Continente no he tenido retorno alguno a suelo sudamericano.

Tras estar en el mencionado conjunto luso, luego fue al Estrela y terminó por recalar en el Portimonense desde 2024 hasta 2025.

En agosto pasado tanto club como jugador se dieron la despedida formal, a la par de que en Qarabağ le dijeron “bienvenido”.

Y en menos de dos meses, Durán ya se hizo un lugar entre los azerbaiyanos, quienes gozaron de su poderío goleador en la fecha 1 de Liga de Campeones.

Con 89 minutos en el campo de juego del estadio da Luz, el colombiano dio muestras al mundo del nivel deportivo con el que cuenta.

Su calificación al término del duelo fue de 7.7, lo que demostró el partido sobresaliente que tuvo con gol y asistencia para sus estadísticas.

Camilo Durán y Richard Ríos, duelo colombiano en Champions League | Foto: Getty Images

Fue uno de los más punzantes a la hora de atacar en contra de las águilas, con un total de cuatro remates, dos de ellos con destino de arco.

Además de eso, el 55% de sus pases los completó, el 100% de los regates los ejecutó y tocó el balón durante 26 veces.

Su participación en el primer partido de la Champions que recién empieza, lo deja muy bien parado de cara a la disputa del resto de la liguilla.

Tras superar a Benfica, ahora Durán deberá demostrar ante FC Copenhague, Athletic Club, Chelsea, Napoli, Eintracht Frankfurt y Liverpool.

¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Contra los grandes de Europa es clave que Durán tenga más participaciones de gran nivel, pues esto lo podría llevar a cambiar de club en el próximo mercado de fichajes.

A su corta edad y con las condiciones que ha mostrado, el nacido en Santa Marta tiene potencial de saltar a un onceno de mayor potencial a nivel mundial.