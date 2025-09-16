El presidente de Benfica, Rui Costa, hizo oficial la salida del técnico Bruno Lage, este martes 16 de septiembre, luego de que el elenco portugués perdiera 3-2, en casa, ante Qarabag por la primera fecha de la fase de liga en Champions.

“Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage, quien dejará de ser el entrenador del Benfica a partir de hoy. Quiero agradecerle su esfuerzo y dedicación, pero lamentablemente ha llegado el momento y entendemos que es hora de un cambio. En cuanto al próximo entrenador, esperamos tenerlo el sábado en Vila das Aves”, declaró Costa, en rueda de prensa post partido, con declaraciones recogidas por As Colombia.

Pero parece que el colombiano Richard Ríos, y sus compañeros en Benfica, no estarían mucho tiempo sin técnico. De hecho, desde Portugal afirman que el club “llegó a un principio de acuerdo” con José Mourinho.

“El Benfica ha llegado a un principio de acuerdo con José Mourinho para asumir el cargo de entrenador del primer equipo. El técnico portugués es la opción de la directiva para suceder a Bruno Lage, despedido este martes tras la derrota ante el Qarabag”, indicó CNN Portugal.

Y añaden: “José Mourinho está sin trabajo precisamente por culpa del Benfica. Fue una derrota ante los Rojos en la ronda de clasificación de la Champions League, lo que provocó su despido del Fenerbahçe”.

José Mourinho suena para dirigir al Benfica de Richard Ríos. | Foto: Getty Images

Es cierto que Mourinho perdió su trabajo en Fenerbahçe a causa de Benfica. Fue en la ronda de playoffs de Champions, el pasado 27 de agosto, día en que el cuadro portugués, con Richard Ríos en cancha, ganó 1-0 (1-0 en el global también), y sacó al cuadro turco donde estaba Jhon Durán.

Sería una revancha para Mourinho en Benfica, pues su paso por allí fue muy corto a principios de este siglo. De hecho, su historia en ese país, como entrenador, se hizo en el Porto. Allí resultó multicampeón, también a nivel de Europa.

“Tottenham, Roma y Fenerbahçe son los últimos trabajos de José Mourinho, pero ninguno de ellos fue especialmente brillante, pese a haber ganado la Conference League con los italianos”, destacan en CNN Portugal.

Y sentencian: “Para Rui Costa, el nombre de José Mourinho también es un salvavidas. El presidente del Benfica empezó la temporada debilitado, pero sus recientes actuaciones —en los dos últimos partidos, incluyendo los resultados— ponen en grave peligro su permanencia en el cargo, sobre todo porque las encuestas ya apuntan a João Noronha Lopes".

Benfica cambia radicalmente de rumbo tan solo en el arranque de temporada. | Foto: AFP