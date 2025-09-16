Suscribirse

A Richard Ríos lo dirigía un técnico campeón de Europa en Benfica: “Hay principio de acuerdo”

Se trata de un entrenador que ha pasado por las ligas más grandes de Europa, y que ahora dirigiría a Ríos.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

17 de septiembre de 2025, 3:57 a. m.
Richard Ríos, colombiano figura en Benfica de Portugal.
Richard Ríos, colombiano figura en Benfica de Portugal. | Foto: Getty Images

El presidente de Benfica, Rui Costa, hizo oficial la salida del técnico Bruno Lage, este martes 16 de septiembre, luego de que el elenco portugués perdiera 3-2, en casa, ante Qarabag por la primera fecha de la fase de liga en Champions.

“Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage, quien dejará de ser el entrenador del Benfica a partir de hoy. Quiero agradecerle su esfuerzo y dedicación, pero lamentablemente ha llegado el momento y entendemos que es hora de un cambio. En cuanto al próximo entrenador, esperamos tenerlo el sábado en Vila das Aves”, declaró Costa, en rueda de prensa post partido, con declaraciones recogidas por As Colombia.

Pero parece que el colombiano Richard Ríos, y sus compañeros en Benfica, no estarían mucho tiempo sin técnico. De hecho, desde Portugal afirman que el club “llegó a un principio de acuerdo” con José Mourinho.

“El Benfica ha llegado a un principio de acuerdo con José Mourinho para asumir el cargo de entrenador del primer equipo. El técnico portugués es la opción de la directiva para suceder a Bruno Lage, despedido este martes tras la derrota ante el Qarabag”, indicó CNN Portugal.

Y añaden: “José Mourinho está sin trabajo precisamente por culpa del Benfica. Fue una derrota ante los Rojos en la ronda de clasificación de la Champions League, lo que provocó su despido del Fenerbahçe”.

José Mourinho permanece sin trabajo después de su salida del fútbol de Turquía
José Mourinho suena para dirigir al Benfica de Richard Ríos. | Foto: Getty Images

Es cierto que Mourinho perdió su trabajo en Fenerbahçe a causa de Benfica. Fue en la ronda de playoffs de Champions, el pasado 27 de agosto, día en que el cuadro portugués, con Richard Ríos en cancha, ganó 1-0 (1-0 en el global también), y sacó al cuadro turco donde estaba Jhon Durán.

Sería una revancha para Mourinho en Benfica, pues su paso por allí fue muy corto a principios de este siglo. De hecho, su historia en ese país, como entrenador, se hizo en el Porto. Allí resultó multicampeón, también a nivel de Europa.

Contexto: Por insólito ‘blooper’ de Otamendi, Richard Ríos y Benfica pasaron trago amargo: esto pasó

“Tottenham, Roma y Fenerbahçe son los últimos trabajos de José Mourinho, pero ninguno de ellos fue especialmente brillante, pese a haber ganado la Conference League con los italianos”, destacan en CNN Portugal.

Y sentencian: “Para Rui Costa, el nombre de José Mourinho también es un salvavidas. El presidente del Benfica empezó la temporada debilitado, pero sus recientes actuaciones —en los dos últimos partidos, incluyendo los resultados— ponen en grave peligro su permanencia en el cargo, sobre todo porque las encuestas ya apuntan a João Noronha Lopes".

El delantero turco #07 del Benfica, Muhammed Kerem Akturkoglu, celebra el primer gol del partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Fenerbahçe en el estadio de la Luz en Lisboa el 27 de agosto de 2025. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Benfica cambia radicalmente de rumbo tan solo en el arranque de temporada. | Foto: AFP

Se vienen días clave en cuanto al tema, pues la temporada sigue su curso y Benfica quiere pelear tanto en Portugal como a nivel continental.

