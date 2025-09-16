El mediocampista colombiano Richard Ríos sufre dura despedida en Benfica. El equipo portugués destituyó al director técnico Bruno Lage y la noticia es tendencia en redes sociales.

La salida del entrenador se da después de que Benfica perdiera 3 goles a 2, de local, ante Qarabag de Azerbaiyán por la primera jornada de la Uefa Champions League (UCL).

OFICIAL: Bruno Lage despedido do Benfica pic.twitter.com/ZTKLSv4pGR — B24 (@B24PT) September 16, 2025

“Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para la rescisión del contrato laboral deportivo con efecto inmediato", le indicó el club a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

No han pasado muchas horas desde que se empezara a difundir la información y ya hay un entrenador que suena con fuerza para llegar a liderar el banquillo del Benfica.

Se trata del experimentado José Mourinho. Sin lugar a dudas, sería un golpe sobre la mesa si el conjunto rojo contrata al extécnico del poderoso Real Madrid de España.

A Bola, medio de comunicación portugués, afirma que las negociaciones con José Mourinho tendrá su final este miércoles 17 de septiembre. El anuncio, si todo sale bien, llegaría muy pronto.

🚨ULTIMA HORA: Ao que tudo indica José Mourinho será o próximo treinador do Benfica. pic.twitter.com/BzmPgdPQLG — Primeiro Amor Benfica (@1amorbenfica) September 16, 2025

“Las negociaciones para encontrar un sucesor ya están en marcha. La opción preferida de Rui Costa (directivo del Benfica) es José Mourinho, quien, 25 años después, está a punto de regresar al banquillo de los Reds”, dice el portal.

“El entrenador de Setúbal no solo se muestra muy receptivo, sino que también quiere volver al Benfica. Mourinho no considera que tener que dirigir al equipo este fin de semana sea un impedimento”, continuó.

El último equipo que entrenó José Mourinho, como bien se sabe, fue Fenerbahçe de Turquía, en el que supo trabajar con el joven centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán.

“José Mourinho trabajó en el Fenerbahçe con Mário Branco, el actual director general del club, lo que también se considera beneficioso tanto para el club como para el entrenador. Cabe recordar que ‘El Especial’, como se le conoció tras su llegada a la Premier League, comenzó su carrera como entrenador en el Benfica, cumpliendo 25 años el 23 de este mes”, sentenció A Bola.