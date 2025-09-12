Suscribirse

Por insólito ‘blooper’ de Otamendi, Richard Ríos y Benfica pasaron trago amargo: esto pasó

El defensor dejó a merced el balón, y la victoria que tenían asegurada se terminó esfumando sobre el cierre.

Redacción Deportes
13 de septiembre de 2025, 1:52 a. m.
Benfica vs. Santa Clara por la Liga de Portugal.
Benfica vs. Santa Clara por la Liga de Portugal. | Foto: Izq: GolTV / Der: Getty Images.

Este viernes 12 de septiembre, Benfica parecía tener en sus manos la victoria sobre Santa Clara, en una jornada más de la Primeira Liga. Las águilas, que tuvieron a Richard Ríos como titular, iban ganando 1-0 en casa, pero un error de Nicolás Otamendi lo cambió todo.

El defensor argentino de 37 años corrió detrás del balón, en un ataque de Santa Clara que no parecía generar peligro. La decisión de Otamendi fue lanzarse y cabecear el la pelota hacia su portero, Anatoli Trubin, para que este pudiera agarrar el esférico con las manos y casi que acabar el partido. Sin embargo, salió todo al revés.

Otamendi le erró a la pelota y de atrás llegó Vinícius Lopes, jugador de Santa Clara, para enviar la pelota al fondo de la red. Así las cosas, con ese tanto, el compromiso acabó 1-1 y de las gradas en el estadio da Luz bajó un gran silencio. Eso, además de la furia de Otamendi por su error.

Si bien el colombiano Richard Ríos fue inicialista, vio el error de Otamendi desde el banco. Esto porque su entrenador, Bruno Lage, decidió sacarlo a los 72′ para darle ingreso a Leandro Barreio.

Nicolás Otamendi en el juego de Benfica ante Santa Clara.
Nicolás Otamendi en el juego de Benfica ante Santa Clara. | Foto: Getty Images

En cuanto al partido de Ríos, fue uno de los mejores en el terreno de juego. Acertó 54 de 59 pases, hizo 80 toques con el balón y logró tres de cuatro barridas intentadas en el tiempo que estuvo sobe el césped.

Con este empate, Benfica queda segundo con 10 puntos en cuatro partidos. El líder de la competencia es Porto, que en la misma cantidad de juegos acumula 12 unidades. La competencia empieza a tomar forma.

Respecto a Santa Clara, se estancan octavos con cinco unidades y ya completan tres partidos sin conocer la derrota (dos empates y una vitoria).

El próximo partido de Benfica, con Richard Ríos, será el martes 16 de septiembre ante Qarabag, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2024-2025.

Sigue siendo notoria la importancia de Richard Ríos en Benfica. Es un tema que aplauden desde Colombia, pues el volante lleva pocos meses en el cuadro portugués, al cual llegó luego de brillar con Palmeiras en el Mundial de Clubes.

Venezuela Colombia
Richard Ríos viene de jugar con Selección Colombia. | Foto: AP

El partido de este viernes, contra Santa Clara, fue el primero de Ríos luego de su convocatoria a Selección Colombia. El jugador de 25 años celebró, junto a sus compañeros cafeteros, la clasificación al Mundial 2026.

