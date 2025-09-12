Tras clasificar con la Selección Colombia a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Benfica de Portugal tomó una primera decisión con el mediocampista Richard Ríos.

El director técnico Bruno Lage eligió el exjugador del Palmeiras de Brasil como titular para el duelo contra Santa Clara por la quinta jornada de la Premeira Liga.

El asunto Benfica lo hizo oficial a través de sus plataformas digitales. Richard Ríos sigue recibiendo la confianza en el conjunto luso y de a poco se sigue asegurando la titularidad.

Este fue el once inicial elegido para el compromiso en cuestión: Trubin, António Silva, Barrenechea, Aursnes, Ivanovic, Pavlidis, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Otamendi y Tomás Araújo.

“Con los compromisos internacionales de las selecciones nacionales finalizados en septiembre, es hora de centrarse en las competiciones domésticas, con el Benfica continuando su trabajo”, escribió el equipo en su sitio web de cara al duelo.

“En la rueda de prensa en el Benfica Campus, como prometió, el entrenador abordó temas relacionados con el mercado de fichajes, expresando su gran satisfacción con el trabajo del club”, añadió.

Richard Ríos se clasificó a la Champions League con Benfica | Foto: Getty Images

Richard Ríos, aunque lleva poco tiempo en uno de los gigantes del fútbol de Portugal, ha generado muy buenas impresiones. Aunque, eso sí, hay hinchas a los que no les ha gustado el trabajo del cafetero.

Pero lo más importante es que su director técnico y las directivas están muy contentas con su llegada. En el mercado de fichajes, Richard Ríos también sonó para arribar a la Roma de la Serie A de Italia.

“Con la reanudación de las competiciones de clubes tras una pausa por compromisos internacionales —donde los Rojos contaban con 18 jugadores activos—, las Águilas van camino de su cuarta victoria consecutiva en la Liga Betclic, tras haber ganado los tres partidos", continuó Benfica.

“En los partidos disputados, dos como visitantes y uno como locales, las Águilas vencieron a Estrela da Amadora (0-1), Tondela (3-0) y Alverca (1-2). En cuanto a goles, han marcado 6 y recibido 1, mientras que las Azores solo han marcado 1 y recibido 4″, sentenció el club.