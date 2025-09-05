Richard Ríos pasa del regaño de James Rodríguez y sorprende con declaración: dio veredicto

En el partido entre Colombia y Venezuela, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la prensa deportiva que estuvo en Barranquilla reportó un disgusto de James Rodríguez con Richard Ríos.

Según revelaron, Ríos se fue rápido al camerino, tras el final del primer tiempo, y a James no le gustó porque el capitán tricolor prefiere que todo el grupo entre y salga junto a la cancha.

A Rodríguez se le vio manoteando y tirándole insultos a Ríos, acrecentando rumores de una posible situación que podía pasar a mayores.

La molestia de James Rodríguez con Richard Ríos.



Ríos se fue rápido al camerino al final del PT. Al capitán le gusta que entren y salgan de la cancha en grupo, unidos.



"¿Por qué se va así?. La p*** que lo parió"



pic.twitter.com/oTRNAChC1D — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) September 5, 2025

Richard Ríos pasa del regaño de James Rodríguez

Pero Ríos parece pasar de la furia de James y, al contrario, habla de otras cosas. Apenas acabó el juego contra Venezuela, sorprendió dialogando con Ditu y revelando que su ídolo es el 10, pero no Rodríguez, sino Juan Fernando Quintero.

“Un privilegio jugar con el 10, un privilegio jugar, como lo he dicho siempre, con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días se lo agradezco por estar conmigo, y todos los días le agradezco a Dios por tenerme jugando con él”, arrancó afirmando Ríos.

Por la misma línea, agregó. “No sabe la felicidad enorme que me da tenerlo; a una persona que un día veía por televisión y ahora estar acá. Ahora trabajar y seguir en nuestros clubes siendo protagonistas cada uno”.

Y, finalmente, no ocultó su emoción por estar en un equipo como Benfica: “Acabo de llegar a un club que es muy importante y espero hacer muchas cosas lindas”.

Juan Fernando Quintero, el ídolo de Richard Ríos. | Foto: AP

Tanto James como Richard parecen ser indispensables en las convocatorias de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino les ha dado un lugar, por lo que, a priori, sus nombres están casi que asegurados en el Mundial 2026.

Tras varias fechas sin ganar, Colombia por fin aseguró su cupo directo a United 2026. La goleada 3-0 ante Bolivia significó regresar al triunfo, mismo que no llegaba desde octubre de 2024.

Eso sí, hay incertidumbre en la Selección Colombia y James Rodríguez es la razón. Tan pronto como acabó el juego ante Bolivia, el icónico 10, hoy con 34 años, se quedó sentado en la mitad del estadio Metropolitano, y muchos lo tomaron como un gesto de despedida.

No obstante, aseguró su presencia en United 2026 dialogando con FCF Media: “Siempre queremos ganar, siempre queremos jugar bien. Yo creo que este equipo tiene hambre (...) Sí, cómo no, estaré en la Copa del Mundo... Ya después veremos”.

¿Se acerca el adiós de James Rodríguez con la Selección Colombia en eliminatorias? | Foto: Getty Images