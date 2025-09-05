Desde hace muchos años la casa de la Selección Colombia de Mayores, como bien se sabe, es Barranquilla. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez ha visto a la tricolor conseguir triunfos vitales.

Camino a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el Metropolitano recibió todos los compromisos de local del equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Pero para el Mundial 2030 esto puede cambiar, aunque no del todo. De acuerdo con el Vbar de Caracol Radio, la ciudad que recibirá una mayor cantidad de juegos de las eliminatorias a la Copa del Mundo de ese año es Bogotá.

Se aprovecharía la remodelación que va a afrontar el estadio Nemesio Camacho El Campín para que la Selección Colombia juegue allí. Medellín, Cali y Pereira también recibirían, por lo menos, algún cotejo de las eliminatorias al Mundial 2030.

“Gran parte de la ELIMINATORIA 2030 se jugará en Bogotá, aprovechando la construcción del nuevo estadio. Además, se le dará un partido a Cali, Pereira y Medellín“, se indicó en el Vbar.

Habrá que esperar si este asunto va a terminar sucediendo. Si ocurre, eso sí, sin lugar a dudas, sería un bombazo en todo lo que tiene que ver la Selección Colombia de Mayores.

Colombia en el Mundial 2026

Tras vencer 3 a 0 de local a Bolivia, la Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial 2026. “La apertura del marcador llegó al minuto 31, cuando el capitán colombiano anotó el primer gol, desatando la euforia de los aficionados presentes en el ‘Metro’”, reseñó la FCF.

“En la segunda mitad, los dirigidos por Néstor Lorenzo continuaron en busca de ampliar la ventaja. Pese a los esfuerzos de la Selección de Bolivia y la destacada actuación del arquero Carlos Lampe, el delantero Jhon Córdoba apareció al minuto 74 para marcar el segundo tanto y encender la celebración en las tribunas”, añadió.

Juan Fernando Quintero, después de una asistencia de Luis Fernando Díaz, logró sentenciar el 3 a 0 final. La Selección Colombia cerrará las eliminatorias sudamericanas contra Venezuela en territorio ajeno.

Así formó el combinado cafetero: Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.