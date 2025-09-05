‘Pibe’ Valderrama se regó al hablar de Lorenzo tras paso a Mundial: dejó clara su postura

Néstor Lorenzo quedó en la historia de Colombia luego de que el jueves, 4 de septiembre, certificara el cupo del país a la séptima Copa del Mundo.

Con un rendimiento del 66 %, el argentino guío las ilusiones de una nación por volver a un certamen internacional tras ocho años.

Justo ese era el propósito de la Federación Colombiana de Fútbol cuando lo contrató, pues había estado como asistente en los exitosos procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pékerman hizo parte del proceso que encabezaba Néstor Lorenzo. | Foto: Dennis Grombkowski - FIFA/FIFA vía Getty Images

Por haber llegado a la meta tras sumar 25 puntos, las reacciones desde todo lado no se hicieron esperar.

Una que salió a la luz y llama poderosamente la atención es la de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.

En los acostumbrados videoblogs que hace con su esposa, este dio sus conceptos de lo que fue el juego ante Bolivia y la clasificación.

‘Mamando gallo’ como suele hacerlo, el ídolo nacional dijo haber recibido una llamada para el último partido de las Eliminatorias.

“Ya estamos clasificados, el profesor dijo que si yo quería jugar allá contra Venezuela. Por ahí me escribió y me dijo ‘Carlos te necesito para Venezuela’“, molestó.

Después de eso habló del rendimiento del equipo cafetero, así como los puntos altos que hubo.

“Me gustó el equipo, partido serio. El arquero de ellos tapó todo en el primer tiempo, pero después del gol en el segundo tiempo se abrió para los dos y el profesor hizo los cambios. En el segundo tiempo fue un partido mano a mano, pero el equipo no sufrió”, precisó.

“Jugó serio la Selección, partido de la clasificación, estadio lindo y bello para jugar”, agregó emocionado.

Siguiendo con los reconocimientos, les habló a los jugadores de Selección Colombia que destacaron ante Bolivia.

"Felicitaciones a los muchachos, al cuerpo técnico, al público y a todo el país. Volvemos al Mundial, ya estamos otra vez en el Mundial”, indicó.

En el bus de Lorenzo

Tras darles reconocimientos a la mayoría, después se centró netamente en el profesor Néstor Lorenzo.

Regado en palabras hacia el argentino, le manifestó el agradecimiento personal.

“Profe, gracias. Lo contrataron para eso, para ir al Mundial”.

Tirando pullas a quienes no recuerdan lo hecho en el proceso, dijo: “Lo que pasa es que no tenemos memoria, hay que tener memoria".

“Solamente hay que darle las gracias por la clasificación, armó el equipo, porque cuando llegó no había equipo, sacó un poco de jugadores nuevos que estaban en la Selección”, le aplaudió el ‘Pibe’.

“Jugó final de Copa América y clasificó al Mundial, el profesor Lorenzo va en coche, como digo yo, va chévere", exaltó.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: AFP

Para terminar hizo énfasis en un jugador por el que delira:“Juanfer Quintero, jugó 10 minutos, hizo un pasegol y metió un golazo (risas). No hay nada más que hacer, eso son jugadores de calidad".