Último mensaje de James Rodríguez a Colombia para el Mundial 2026: no pudo ser más claro

James Rodríguez entró a la privilegiada lista de jugadores colombianos que clasificaron a tres Copas del Mundo.

El de 2026 será el tercero en la carrera del cucuteño, luego de haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Durante la primera cita mencionada, el equipo logró gestar la mejor actuación, hasta ahora; llegar a los cuartos de final, donde fue eliminado por Brasil.

James Rodríguez celebra una anotación ante el estadio Metropolitano de Barranquilla | Foto: Getty Images

Con 34 años, a Rodríguez Rubio se le presenta la chance de jugar el que podría ser su última Copa Mundo.

Por semejante chance ha estado emocionado a lo largo de las últimas horas, y en la mañana de este viernes, dio otro mensaje al público nacional.

A través de sus redes sociales, dejó consignada una publicación con la que no quiso dejar en una sola duda de su amor por Colombia.

“Aquí vamos de nuevo a un mundial. ¡Te amo Colombia!“, redactó.

Aquí vamos de nuevo a un mundial.

¡Te amo Colombia 🇨🇴! pic.twitter.com/UnBGhyAerh — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 5, 2025

Para quienes pudieran cuestionar su compromiso con el país, James lo reafirma mostrando su alegría por la meta cumplida.

A la par de esta alegría, también puede que se esté dando la despedida del 10 en los procesos eliminatorios.

Después del juego con la selección boliviana, al volante se quedó en un momento de reflexión personal donde se le vio por varios minutos con el celular en la mano y mirando hacia las tribunas solitarias del estadio Metropolitano.

Como dato no menor, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Santiago Arias y David Ospina son otros que también podrán ostentar la clasificación a tres Copas del Mundo.

“Un Mundial más”

El capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, aseguró este jueves que siente “orgullo” de clasificar al Mundial de 2026, el tercero en su carrera, tras la victoria ante Bolivia 3-0 en Barranquilla.

“Es un orgullo grande, es un Mundial más, si Dios quiere vamos a llegar bien y creo que este pueblo se merece esto”, dijo el referente cafetero en las redes sociales de la federación local de fútbol.

James Rodríguez sonriente tras el paso confirmado de Colombia al Mundial 2026. | Foto: AP

Rodríguez, que milita en el León de México, guio el triunfo de su equipo en la calurosa ciudad caribeña ante los del altiplano.

En el minuto 31 definió con la derecha desde el área tras un centro de Santiago Arias. El resultado lo completaron tantos del delantero Jhon Córdoba y del enganche Juan Fernando Quintero, quien manifestó sentirse “feliz” tras el fin del partido.

“Se disfrutó mucho, ya estamos allá (en el Mundial) y ahora a trabajar para lo que se viene”, dijo Juanfer a Caracol Televisión.

El Mundial de Norteamérica será el tercero para James Rodríguez.

En su primer Mundial, el de Brasil 2014, fue el máximo anotador del torneo con seis tantos y Colombia llegó a cuartos de final.

En Rusia 2018, el volante sufrió problemas físicos y no pudo estar en plenitud para ayudar a su equipo a superar los octavos de final.