Colombia se mete: esta es la lista de selecciones que están clasificadas al Mundial 2026

Varias selecciones sudamericanas, el jueves 4 de septiembre, certificaron su clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la fecha 17 de las eliminatorias, se concretaron los pases directos al siguiente certamen orbital. El tiquete por repechaje se lo pelearán Venezuela y Bolivia.

La FIFA compartió una imagen con la lista de selecciones que ya se aseguraron su cupo a la próxima máxima fiesta del deporte rey. Tras vencer a Bolivia en el Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia figura en el grupo de clasificados.

Estos son, por ahora, los clasificados con los anfitriones: Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay.

Con el remate de las diferentes eliminatorias y luego de los partidos de repechaje, se completarán las selecciones que harán presencia en el Mundial United 2026.

La FIFA hizo un repaso por lo que fue la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. “Para una nación tan apasionada por el fútbol como Colombia, perderse Catar 2022 fue un duro de golpe. Ahora el Tricolor puede saborear su regreso al mayor espectáculo deportivo. James, quien estuvo cerca de dejar a la selección tras el mencionado fracaso, puso en marcha al equipo de Néstor Lorenzo”, indicó la entidad sobre el combinado cafetero.

Después, hizo una pregunta que ilusiona a muchos: la de la posibilidad de que Colombia sea campeón. "¿Podrá el de 34 años, junto a Jhon Arias, Luis Díaz, Durán, Daniel Muñoz y Richard Ríos, inspirar a Colombia a conseguir un resultado histórico en el Mundial?”, fue la consulta.

La FIFA también escribió sobre Uruguay, que venció 3 a 0 a Perú. “Rodrigo Aguirre y Giorgian de Arrascaeta destacaron en el partido que resultó en la quinta clasificación consecutiva de Los Charrúas a la Copa Mundial y en el camino extinguieron las esperanzas de La Blanquirroja”, señaló.

Paraguay y Ecuador, que se enfrentaron, también estarán en el Mundial. “Los guaraníes están de regreso. Así terminan 16 años de espera para volver al torneo más prestigioso luego de que Gustavo Alfaro liderara una transformación increíble. La Tricolor de Sebastián Beccacece ya estaba clasificada, pero se desvanecieron sus esperanzas de terminar en el segundo puesto”, dijo FIFA.