¿Cuándo será el sorteo para que Colombia conozca sus rivales en el Mundial United 2026?

Colombia certificó su paso al Mundial United 2026 con una goleada de 3-0 frente a su par de Bolivia. Tras su ausencia en Qatar 2022, la meta de la Selección Colombia era retornar al máximo torneo de naciones.

El sorteo para conocer los rivales de la Tricolor en la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en un evento que contará, por primera vez, con 48 selecciones clasificadas distribuidas en los bombos.

Colombia clasificó al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“En el lugar se reunirán los responsables de los equipos, embajadores, aficionados que representan a las ciudades anfitrionas del torneo y representantes de los medios de comunicación internacionales, en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia", señaló la FIFA.

¿Cómo se desarrollará el sorteo?

A través de los representantes de las principales confederaciones de fútbol, los máximos jerarcas del deporte llevarán a cabo el sorteo, en el cual se conocerá la suerte de las selecciones clasificadas.

“En total, 42 equipos estarán confirmados en diciembre, mientras que los últimos seis lugares se decidirán en dos torneos de repechaje. Dos cupos se asignarán entre cinco de las seis confederaciones, que competirán en marzo del próximo año, y cuatro cupos se disputarán en una competición de repechaje separada para las selecciones europeas de la UEFA”, puntualiza la FIFA.

El torneo de repechaje se celebrará en marzo de 2026, y se espera que Conmebol pueda obtener un cupo adicional para el sorteo.

Venta de boletería

Desde hace algunas semanas, las personas interesadas en asistir a la máxima cita orbital han podido registrar sus datos a través del portal web de la FIFA. La entidad ha explicado que el sistema funcionará mediante un sorteo, en el cual las personas podrán resultar beneficiadas para acceder al proceso de compra de entradas.