Suscribirse

Deportes

Prensa mundial reaccionó a la clasificación de Colombia a la Copa Mundo 2026: no soltaron a James

En Sudamérica, como en Europa, los medios hicieron referencia a la noticia tras la goleada de Colombia en Barranquilla.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 12:00 p. m.
James Rodríguez celebra una anotación ante el estadio Metropolitano de Barranquilla
James Rodríguez celebra una anotación ante el Estadio Metropolitano de Barranquilla. | Foto: Getty Images

Colombia cumplió con lo esperado en la noche del pasado jueves en Barranquilla. Ante Bolivia, sin hacer de más que lo correcto, los cafeteros lograron ganar y golear al rival para sellar su tiquete a la próxima Copa del Mundo.

A falta de una fecha por jugarse, con 25 puntos es incuestionable su cupo a la próxima cita de naciones, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Colombia Bolivia
Plantel de Colombia tras clasificación al Mundial 2026. | Foto: AP

Dicha noticia, que se produjo en Barranquilla, tuvo un impacto internacional y llegó a ocupar las portadas de importantes medios en Sudamérica y Europa.

Clarín, de Argentina, fue uno de los medios que escribió sobre los cafeteros por su arribo confirmado a la Copa del Mundo del año entrante.

“Con James Rodríguez como bandera, Colombia volvió al Mundial tras golear a Bolivia”, titularon.

Después de eso, ampliaron al interior de su portal web con la descripción rápida de cómo fue el trámite del juego válido por la fecha 17.

“Colombia celebró en casa la clasificación al Mundial 2026. En el calor del Metropolitano de Barranquilla, la Selección Cafetera venció 3-0 a Bolivia y aseguró su pasaje directo a la Copa, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá”, agregaron.

Contexto: Néstor Lorenzo, molesto por cuestionamientos de la prensa luego del Colombia vs. Bolivia: esto dijo

Adicionalmente, hicieron mención de los anotadores de los goles y los minutos en los que celebró Colombia.

Con James Rodríguez fue capítulo aparte, pues lo calificaron de “la figura de la noche”.

Colombia Bolivia
James Rodríguez tras marcarle a Bolivia en Barranquilla | Foto: AP

“A los 34 años, el zurdo, que marcó el Mundial de Brasil 2014, abrió el camino con un derechazo en el primer tiempo. Después, Jhon Córdoba estiró la ventaja a los 74 minutos y Juan Fernando Quintero selló la goleada a los 83″, añadieron.

Además, le resaltaron ser uno de los líderes del proceso, tras lo sucedido en la pasada eliminatoria sudamericana. “Para James, que se había propuesto devolver al equipo a una Copa del Mundo tras la frustración de quedar afuera de Catar 2022, la clasificación tuvo un sabor especial”, apuntó el Clarín.

Así tituló la prensa mundial la clasificación de Colombia a la Copa del Mundo 2026
Así tituló la prensa mundial la clasificación de Colombia a la Copa del Mundo 2026 | Foto: Pantallazo Clarín, de Argentina

Y culminaron recordando lo que dijo el de cucuteño tras el juego: “Es un orgullo grande, es un Mundial más. Si Dios quiere, vamos a llegar bien y este pueblo se merece esto”.

Hasta Europa llegó la noticia

Que Colombia vaya, nuevamente, a una cita orbital, dio para que en el Viejo Continente también se hablara de James y compañía.

Marca fue uno de los diarios que le dedicó páginas al combinado patrio. “James paga el billete al Mundial. Apareció el de siempre”, sentenciaron, todo centrado en el 10.

Contexto: ¿Cuándo será el sorteo para que Colombia conozca sus rivales en el Mundial United 2026?

Resaltándolo a más no poder al capitán, le sumaron: “En los momentos de verdad, aparecen los mejores. Y como no, tuvo que aparecer él”.

“El capitán y el ’10′ de la Tricolor para meter a Colombia en el Mundial”, siguieron destacando a lo largo de cada línea.

“Centro de Arias al punto de penalti, y en la zona James manda el zurdo. Aunque remató con la derecha. Pilló a contrapié a Lampe y la mandó a guardar"; terminaron con la descripción del gol que abrió el camino en Barranquilla.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

2. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

3. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

4. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

5. Montaña puso a sufrir a los colombianos en la Vuelta a España 2025: etapa 13 acabó la ilusión del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaEliminatorias SudamericanasEliminatorias al MundialMundial 2026Prensa escritamedios de comunicaciónEliminatorias ConmebolJames Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.