Prensa mundial reaccionó a la clasificación de Colombia a la Copa Mundo 2026: no soltaron a James

Colombia cumplió con lo esperado en la noche del pasado jueves en Barranquilla. Ante Bolivia, sin hacer de más que lo correcto, los cafeteros lograron ganar y golear al rival para sellar su tiquete a la próxima Copa del Mundo.

A falta de una fecha por jugarse, con 25 puntos es incuestionable su cupo a la próxima cita de naciones, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Plantel de Colombia tras clasificación al Mundial 2026. | Foto: AP

Dicha noticia, que se produjo en Barranquilla, tuvo un impacto internacional y llegó a ocupar las portadas de importantes medios en Sudamérica y Europa.

Clarín, de Argentina, fue uno de los medios que escribió sobre los cafeteros por su arribo confirmado a la Copa del Mundo del año entrante.

“Con James Rodríguez como bandera, Colombia volvió al Mundial tras golear a Bolivia”, titularon.

Después de eso, ampliaron al interior de su portal web con la descripción rápida de cómo fue el trámite del juego válido por la fecha 17.

“Colombia celebró en casa la clasificación al Mundial 2026. En el calor del Metropolitano de Barranquilla, la Selección Cafetera venció 3-0 a Bolivia y aseguró su pasaje directo a la Copa, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá”, agregaron.

Adicionalmente, hicieron mención de los anotadores de los goles y los minutos en los que celebró Colombia.

Con James Rodríguez fue capítulo aparte, pues lo calificaron de “la figura de la noche”.

James Rodríguez tras marcarle a Bolivia en Barranquilla | Foto: AP

“A los 34 años, el zurdo, que marcó el Mundial de Brasil 2014, abrió el camino con un derechazo en el primer tiempo. Después, Jhon Córdoba estiró la ventaja a los 74 minutos y Juan Fernando Quintero selló la goleada a los 83″, añadieron.

Además, le resaltaron ser uno de los líderes del proceso, tras lo sucedido en la pasada eliminatoria sudamericana. “Para James, que se había propuesto devolver al equipo a una Copa del Mundo tras la frustración de quedar afuera de Catar 2022, la clasificación tuvo un sabor especial”, apuntó el Clarín.

Así tituló la prensa mundial la clasificación de Colombia a la Copa del Mundo 2026 | Foto: Pantallazo Clarín, de Argentina

Y culminaron recordando lo que dijo el de cucuteño tras el juego: “Es un orgullo grande, es un Mundial más. Si Dios quiere, vamos a llegar bien y este pueblo se merece esto”.

Hasta Europa llegó la noticia

Que Colombia vaya, nuevamente, a una cita orbital, dio para que en el Viejo Continente también se hablara de James y compañía.

Marca fue uno de los diarios que le dedicó páginas al combinado patrio. “James paga el billete al Mundial. Apareció el de siempre”, sentenciaron, todo centrado en el 10.

Resaltándolo a más no poder al capitán, le sumaron: “En los momentos de verdad, aparecen los mejores. Y como no, tuvo que aparecer él”.

“El capitán y el ’10′ de la Tricolor para meter a Colombia en el Mundial”, siguieron destacando a lo largo de cada línea.