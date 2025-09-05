James Rodríguez enfureció: video captó lo que nadie vio y Richard Ríos sería el señalado

No todo fue alegría para James Rodríguez en la Selección Colombia durante la certificación de la clasificación al Mundial 2026.

Al término del primer tiempo, el capitán nacional tuvo una molestia, que se pudo evidenciar a través de un video difundido en redes sociales.

Grabaciones que circularon en cuentas de X mostraron al ’10’ de la Tricolor furioso y alegando con alguien.

Al parecer, el señalado sería su propio compañero de equipo, Richard Ríos.

La molestia de James Rodríguez con Richard Ríos.



Ríos se fue rápido al camerino al final del PT. Al capitán le gusta que entren y salgan de la cancha en grupo, unidos.



"¿Por qué se va así?. La p*** que lo parió"



De acuerdo con las versiones que se manejan en primera instancia, existe un acuerdo general en el equipo nacional por salir en conjunto del campo al término de los tiempos.

En esta oportunidad, lo que parece haber sucedido es que Ríos salió antes y sin esperar a sus compañeros.

Dicho actuar del volante sería lo que habría generado el malestar de Rodríguez, quien se tapó la boca, pero, aun así, se le alcanzó a entender dos frases de lo que dijo.

Mientras manoteaba molesto, el cucuteño pronunció: “¿Por qué se va así? La p... que lo parió”.

Después de este suceso y en relación con él, no se pudo saber más. Sin embargo, sí llamó la atención el suceso, que dejó muchas dudas sobre el ambiente que se vive en la interna del camerino.

No se ve a Ríos en la celebración

Para acrecentar los interrogantes, también llamó la atención que a Richard Ríos no se le vio en los videos de celebración colectiva adentro del estadio Metropolitano.

La Federación Colombiana de Fútbol difundió un baile colectivo que tuvieron los jugadores, en el que no aparece el de Benfica en ningún instante.

Quienes lideran la dinámica son el propio James, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Luis Díaz y hasta Dayro Moreno.

¿Despedida de James?

Más señales de despedida que de continuidad dio James Rodríguez durante el último juego como local de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En las distintas declaraciones que entregó a la prensa,dio pistas de un adiós para el proceso de eliminatorias.

“Esta camiseta me ha dado mucho, estoy agradecido con todo esto, por todo lo que hice y por todo lo que estoy haciendo también, siempre intentamos dar todo por esta camiseta”, apuntó.

“En cada partido que jugué, lo traté de dar todo. Hasta último momento que esté acá voy a dar absolutamente todo”, refrendó su compromiso con la Tricolor.

De cara a ser parte de la Selección en la próxima cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, no descartó su presencia.

“Me quedo más con las cosas buenas, en lo personal creo que he conseguido cosas grandes, estoy feliz por este paso y confiemos que para el Mundial podamos llegar bien”, apuntó.

Siendo sumamente nostálgico en sus palabras, respondió: “Se me vienen muchas cosas lindas, cuando era niño siempre soñé jugar Copas Mundo”.

Y de su momento, a solas a mitad del campo tras el fin del partido, también confesó lo que le pasaba por la mente.