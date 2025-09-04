Suscribirse

Deportes

James Rodríguez pone a soñar a Colombia: video del gol ante Bolivia por eliminatorias se hizo viral

Daniel Muñoz no está en el juego por acumulación de tarjetas amarillas.

Redacción Deportes
5 de septiembre de 2025, 12:12 a. m.
James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia de Mayores se ve las caras con su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

El partido corresponde a la jornada número 17 de las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

Así formó el combinado patrio: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo hubiera podido llegar a este compromiso con la clasificación asegurada. Sin embargo, el mal momento de resultados impidió esto.

Titular de la Selección Colombia en el último partido de eliminatorias ante Argentina.
Colombia en las eliminatorias. | Foto: Getty Images

Si el combinado cafetero se logra imponer ante el conjunto boliviano, asegura su cupo en la próxima máxima fiesta del deporte rey, cuyo sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre.

Pasando ya al partido, al minuto 30, la Selección Colombia sacó su fortaleza de local y marcó la apertura en el marcador. El tanto fue del capitán James David Rodríguez, Recibió la pelota desde la banda derecha y remató con su diestra para mandar la esférica al fondo de la red.

Más de la Selección

Hace varios días, sobre este partido contra Bolivia, Luis Fernando Díaz Marulanda, con actualidad en Bayern Múnich de Alemania, habló en entrevista con la FCF Media.

“Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, dijo.

Contexto: Borrado de Néstor Lorenzo para Colombia vs. Bolivia: decisión oficial y jugador a la tribuna

Lucho también había hablado de los hinchas. “Primero que todo, que los necesitamos. Los jugadores somos conscientes de que no somos nada sin ellos. Decirles que vamos a entregar todo para poder clasificar. Enviarles un mensaje muy especial de mi parte, un abrazo, que hagan parte de esto, que se lo disfruten también. Que tiren buena onda con todos, con los compañeros y el cuerpo técnico”, expresó.

Aunque James Rodríguez es el máximo referente de la Selección, no se puede negar que Luis Díaz es el jugador colombiano con mejor presente a nivel mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No me importa lo que diga la ONU, Maduro es un narcotraficante”: Marco Rubio

2. ¿Cuándo será el sorteo para que Colombia conozca sus rivales en el Mundial United 2026?

3. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la eliminatoria tras sellar su clasificación al Mundial?

4. Inquietante alerta en EE. UU.: avispas carnívoras invasoras ya se expanden por todo el país

5. Uruguay hizo lo suyo y avanzó a la Copa del Mundo 2026: Perú quedó eliminado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaColombiagolEliminatorias SudamericanasMundial 2026Eliminatorias SudamericanasVideo viralJames Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.