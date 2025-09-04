James Rodríguez pone a soñar a Colombia: video del gol ante Bolivia por eliminatorias se hizo viral

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia de Mayores se ve las caras con su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

El partido corresponde a la jornada número 17 de las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo hubiera podido llegar a este compromiso con la clasificación asegurada. Sin embargo, el mal momento de resultados impidió esto.

Colombia en las eliminatorias. | Foto: Getty Images

Si el combinado cafetero se logra imponer ante el conjunto boliviano, asegura su cupo en la próxima máxima fiesta del deporte rey, cuyo sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre.

Pasando ya al partido, al minuto 30, la Selección Colombia sacó su fortaleza de local y marcó la apertura en el marcador. El tanto fue del capitán James David Rodríguez, Recibió la pelota desde la banda derecha y remató con su diestra para mandar la esférica al fondo de la red.

🇨🇴🇨🇴⚽️El gol del rey James para poner el 1-0 que bien por James David gran pase del Santi Arias pic.twitter.com/qQsBTn9pLW — All lucho (@Lucho28f) September 5, 2025

Hace varios días, sobre este partido contra Bolivia, Luis Fernando Díaz Marulanda, con actualidad en Bayern Múnich de Alemania, habló en entrevista con la FCF Media.

“Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, dijo.

Lucho también había hablado de los hinchas. “Primero que todo, que los necesitamos. Los jugadores somos conscientes de que no somos nada sin ellos. Decirles que vamos a entregar todo para poder clasificar. Enviarles un mensaje muy especial de mi parte, un abrazo, que hagan parte de esto, que se lo disfruten también. Que tiren buena onda con todos, con los compañeros y el cuerpo técnico”, expresó.