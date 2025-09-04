¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

Hay hinchas de la Selección Colombia que se preguntan si esta será la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas del mediocampista ofensivo James David Rodríguez.

Y bien, hay una posibilidad muy grande de que esto termine sucediendo, pero va a depender de cómo se sienta el cucuteño tras el Mundial 2026, esto teniendo sobre la mesa la clasificación de la Selección Colombia.

“Tengo la idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien, sigo uno o dos años más”, dijo hace meses el exjugador del Real Madrid de España, en entrevista con Edu Aguirre.

Si James se siente bien y continúa jugando dos años más, podría alcanzar a jugar otras eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia, pero habrá que esperar para conocer qué sucederá.

James Rodríguez con la tricolor. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Si me siento bien, puede ser que siga, pero sé que mi hija me quiere ver jugar hasta los 39, me lo dijo Salomé. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, porque el fútbol mío es más toque. Pero si le digo a mi hija dos años después del Mundial que no juego más, me va a matar. Por ella, hasta los 39 no, pero por ella pensaría en jugar más”, añadió en la misma entrevista.

Y ya que se hace referencia al retiro de James David del fútbol profesional, el exfutbolista del Bayern Múnich de Alemania contó que le gustaría ser gerente de algún equipo.

“Me encantaría gerenciar algún club como dueño o presidente, me gusta gestionar, el tema de ser entrenador no creo, pienso que veo bien el fútbol, pero de afuera. Pero quién sabe si en unos años me pique el bicho de ser entrenador. Tendré cosas que hacer cuando se acabe el fútbol, con mis empresas también”, manifestó.

Por último, habló de los nervios que siente cada que vez que salta a la cancha a jugar. El club del colombiano sigue siendo León de México, donde es la gran figura.