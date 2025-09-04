A James Rodríguez deberían preocuparle su presente deportivo: la Selección Colombia y la clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, en los últimos días se ha conocido información sobre la posible angustia que estaría viviendo el 10 del equipo nacional.

Versiones apuntan a que su padre estaría presentando graves problemas de salud, los cuales le habrían llevado a que le fuera practicada una traqueotomía.

Papá de James Rodríguez, también conocido por ser exfutbolista y cazatalentos del FPC. | Foto: Tomada del X de @pacovela

Haciendo referencia a información que se produjo en Blu Radio, en el programa Blog deportivo, “al exjugador se le practicó una traqueotomía debido a un problema respiratorio serio”.

“Se encuentra consciente y estable tras el procedimiento médico… antes de presentar los síntomas”, citan de lo dicho por el periodista, Jhon Jaime Osorio.

“Se le había visto el pasado fin de semana participando en torneos recreativos en Medellín, en aparente buena condición física”, completan.

Esta situación de salud para el mayor de los Rodríguez habría generado que James tomara decisiones importantes de cara a la mejora de su padre, el señor Wilson.

Y recientemente, el exentrenador, Jorge Luis Bernal, dio un panorama algo más que claro de lo que el futbolista estaría decidiendo en pro de su padre.

“Se ha hecho presente James Rodríguez, hijo, ha autorizado lo que haya que hacer, si hay que llevarlo incluso al exterior, esa es la intención de James, jugador”, fue lo dicho por Bernal al programa Fútbol once y más deportes de la emisora 360 de Ibagué.

Concentrado en la Selección Colombia

Poco se le ve salir a James Rodríguez al público y menos para referirse a temas de su vida personal.

En las últimas horas, lo único que dijo el cafetero fue sobre el partido que llevará a cabo con la Selección Colombia.

El jueves TODOS unidos por un solo sueño 🇨🇴 pic.twitter.com/ybjCX9bVCv — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 2, 2025

“El jueves TODOS unidos por un solo sueño”, dijo junto a un par de fotos en su cuenta personal de X.

Futuro incierto en México

James Rodríguez está a meses de concluir su vínculo actual con Club León, donde se desconoce si haya disposición de renovación para su contrato.

Ante este panorama, ya se empiezan a lanzar teorías sobre dónde podría continuar su carrera el cucuteño.

James Rodríguez se vistió de capitán en el partido de Club León vs. Querétaro | Foto: Getty Images

Portales como Soy fiera han empezado a relacionar al 10 con un regreso al balompié de España o a un cambio de filas en México.

“La posibilidad de retornar al fútbol de Europa es algo que el colombiano definitivamente no descartaría y debido a que actualmente sigue perteneciendo a Grupo Pachuca”, arrancó afirmando el medio referenciado.

Luego, añaden: “Una de las chances en su agenda para finales de año e inicios del 2026 bien podría ser la de jugar como refuerzo del Real Oviedo, quien hace apenas unos meses logró su retorno a primera división”.

“La buena relación que el astro colombiano sigue teniendo con muchos de los exmadridistas podría ser una de las razones que lo vinculen para la siguiente campaña con los Rayados de Monterrey, filas en las que figura Sergio Ramos”, completan.