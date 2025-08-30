Suscribirse

Cruda revelación sobre James Rodríguez y la Selección Colombia: “Va a venir a mamar gallo”

Un reconocido periodista deportivo habló sobre el mediocampista ofensivo.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 3:01 p. m.
James Rodríguez en el partido Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas al 2026.
James Rodríguez en el partido Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026. | Foto: Getty Images

Muchos hinchas de la Selección Colombia consideran que el experimentado mediocampista ofensivo James David Rodríguez es el líder del equipo.

Sin embargo, esto no sería del todo así. De acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, los demás jugadores del combinado patrio no ven en el cucuteño a una figura con autoridad.

Contexto: Dávinson Sánchez hizo tajante vaticinio sobre la Selección Colombia: ¿sucederá?

El comunicador aseguró que al exfutbolista del poderoso Real Madrid de España sí lo admiran mucho por la carrera que ha forjado.

Cadavid, en su declaración, hizo referencia que al centro delantero Radamel Falcao García y al portero David Ospina sí los respetaban a capa y espada cuando se ponían serios.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: James Rodriguez of Colombia seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
James Rodríguez con la Selección. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, pero no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, empezó afirmando el periodista en La FM.

Luego, Juan Felipe reveló que cuando James hablaba serio, los demás jugadores no se preocupaban mucho porque sabían que el mediocampista volvía, un rato más tarde, a “mamar gallo” con los demás.

Contexto: Óscar Córdoba mandó sablazo por lo que pasa en la Selección Colombia: “Dejó de ser”

“Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba; cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba; y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa y va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”, añadió, sin rodeos, el periodista.

También en la FM, entre otras cosas, sobre la Selección Colombia de Mayores, el narrador Eduardo Luis López contó que referentes del grupo llamaron al joven centro delantero Jhon Jáder Durán para que le bajara al tono.

Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’. Ya que un líder del grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, indicó.

Jhon Jáder Durán ha tenido algunos inconvenientes y se ha dicho incluso que peleó en el camerino de la Selección Colombia en algunos partidos. Hay hinchas que no quieren volver a ver al exjugador del Aston Villa de Inglaterra con la camiseta tricolor.

Jhon Jáder Durán dejó en este mercado de fichajes a Al Nassr de Arabia Saudita para fichar por Fenerbahçe de Turquía.

James RodríguezSelección ColombiaColombiaFCFRadamel Falcao GarcíaDavid Ospina

