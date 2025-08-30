Cruda revelación sobre James Rodríguez y la Selección Colombia: “Va a venir a mamar gallo”

Muchos hinchas de la Selección Colombia consideran que el experimentado mediocampista ofensivo James David Rodríguez es el líder del equipo.

Sin embargo, esto no sería del todo así. De acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, los demás jugadores del combinado patrio no ven en el cucuteño a una figura con autoridad.

El comunicador aseguró que al exfutbolista del poderoso Real Madrid de España sí lo admiran mucho por la carrera que ha forjado.

Cadavid, en su declaración, hizo referencia que al centro delantero Radamel Falcao García y al portero David Ospina sí los respetaban a capa y espada cuando se ponían serios.

James Rodríguez con la Selección. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, pero no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, empezó afirmando el periodista en La FM.

Luego, Juan Felipe reveló que cuando James hablaba serio, los demás jugadores no se preocupaban mucho porque sabían que el mediocampista volvía, un rato más tarde, a “mamar gallo” con los demás.

“Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba; cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba; y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa y va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”, añadió, sin rodeos, el periodista.

También en la FM, entre otras cosas, sobre la Selección Colombia de Mayores, el narrador Eduardo Luis López contó que referentes del grupo llamaron al joven centro delantero Jhon Jáder Durán para que le bajara al tono.

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’. Ya que un líder del grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, indicó.

@antena2 James no es líder en selección; Jhon Jader Durán quiebra 🇨🇴 ♬ sonido original - Antena2.com

Jhon Jáder Durán ha tenido algunos inconvenientes y se ha dicho incluso que peleó en el camerino de la Selección Colombia en algunos partidos. Hay hinchas que no quieren volver a ver al exjugador del Aston Villa de Inglaterra con la camiseta tricolor.