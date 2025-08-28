Dávinson Sánchez hizo tajante vaticinio sobre la Selección Colombia: ¿sucederá?

El defensa central Dávinson Sánchez, en entrevista con FCF Media, hizo un tajante vaticinio sobre la Selección Colombia de Mayores. El jugador de Galatasaray hizo referencia al Mundial Fifa 2026.

El exfutbolista de Atlético Nacional de Medellín aseguró que unidos como país la tricolor va a certificar la clasificación a la Copa del Mundo y que en este torneo será protagonista.

“El partido de Bolivia es un partido de Mundial para nosotros, lo vemos como ese partido donde como país, Selección y colombianos es de estar todos juntos, que el objetivo siempre ha sido ir a la Copa del Mundo y competir como siempre lo hemos hecho. Pero estoy seguro de que unidos como país vamos a llegar al Mundial y ser protagonistas”, comentó Sánchez.

El combinado patrio no pasa por un buen momento y eso es algo que no se puede ocultar, pero es cierto que tiene varios jugadores de calidad que pueden hacer que la Selección llegue hasta instancias finales. Sin embargo, habrá que esperar para conocer si esto sucederá.

En esta última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al certamen orbital, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo jugará contra Bolivia y con Venezuela.

Ante los bolivianos, la Selección Colombia jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Contra Venezuela el cotejo será en suelo ajeno.

📽️ "Nos hemos caracterizado por nunca dejar de creer, es una linda oportunidad para juntarnos todos" Davinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia de Mayores. 🙌🇨🇴⚽



Mira la entrevista completa aquí: https://t.co/1XndSv5LIh#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/icHzrTmfOC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 28, 2025

Con un solo triunfo, Colombia asegurará su cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. En el papel, sería algo sencillo que la tricolor termine clasificando.

En otro apartado de le entrevista, Dávinson Sánchez hizo referencia a la experiencia que ha adquirido. Cabe mencionar que el defensa central ha estado en Países Bajos, Inglaterra y ahora, Turquía.

“La experiencia te va puliendo, dando maneras de actuar, de comportarse. Hoy me siento muy capaz, eso lo he intentado llevar a un siguiente nivel, no solamente demostrándolo, también transmitiéndole a quien está a mi lado. He sido esa persona que piensa siempre en el grupo y eso te lo dan las vivencias y la experiencia”, señaló.

Así como Sánchez, Luis Fernando Díaz Marulanda, con actualidad en Bayern Múnich de Alemania, también conversó con la FCF Media. Habló, por ejemplo, del apoyo de los hinchas.

