Figura de Selección Colombia entrena con América de Cali y hay foto oficial: dan detalles de la movida

En la mañana de este jueves, 19 de marzo de 20256, América de Cali publicó una foto de Dávinson Sánchez entrenando con la camiseta oficial de la mecha. El defensor central, habitual titular en la Selección Colombia, desató todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados.

Sin embargo, no se trata de un fichaje. Dávinson Sánchez se entrena con América de Cali y estaría esperando allí hasta que salga la convocatoria oficial de la Selección Colombia para los amistosos de marzo ante Croacia y Francia.

Así lo contó el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X, dando así la razón detrás de la imagen que se hizo viral: “Dávinson Sánchez pidió permiso en Galatasaray para entrenarse en América mientras espera hoy o mañana la convocatoria de la Selección Colombia para viajar, a más tardar, el sábado rumbo a Estados Unidos”.

🚨 Dávinson Sánchez pidió permiso en #Galatasaray para entrenarse en #América mientras espera hoy o mañana la convocatoria de la Selección Colombia 🇨🇴 para viajar, a más tardar, el sábado rumbo a Estados Unidos pic.twitter.com/Q76DRddfaj — Pipe Sierra (@PSierraR) March 19, 2026

En la foto oficial publicada por América de Cali, aparece Dávinson Sánchez junto al ídolo del cuadro escarlata, que también tuvo varios pasos por Selección Colombia, Adrián Ramos. Salen abrazados, sonrientes y provocando euforia en la hinchada.

Pero no es la única imagen que dejó Dávinson Sánchez. La cuenta oficial en Instagram de las divisiones menores de América de Cali publicó un video donde se ve al central de la Selección Colombia dándole consejos a las futuras generaciones que defenderán el escudo de los diablos rojos.

Se entiende cuando Sánchez les habla de varios temas, incluyendo movimientos o temas directamente dentro del campo de juego. El video llegó a miles de reproducciones en poco tiempo y los comentarios de aprobación no se hicieron esperar para nada.

Dávinson Sánchez, consolidado en Galatasaray

El contrato de Dávinson Sánchez con Galatasaray va hasta septiembre de 2029, y el defensor central se consolida como uno de los titulares habituales en el elenco turco. No estuvo en la eliminación contra Liverpool en Champions League, el pasado 18 de marzo, debido a una acumulación de tarjetas amarillas.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

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A Dávinson Sánchez lo recuerda la hinchada de Atlético Nacional, pues allí inició en el fútbol profesional y se dio a conocer al mundo entero. De hecho, ganó la Copa Libertadores 2026 con el verde de Antioquia, y tuvo vitrina para ser comprado por Ajax.