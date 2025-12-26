Un mal momento en la liga donde juega el delantero colombiano Jhon Durán y el defensa caucano Dávinson Sánchez. Los medios turcos hacen eco a un terrible escándalo y son varios los detenidos. Cerca de 30 personas vinculadas al fútbol en Turquía, entre ellas 14 futbolistas y un exdirigente del Galatasaray, fueron intervenidos por las autoridades tras ser acusadas de apostar en partidos de forma irregular. La versión oficial proviene de la Fiscalía de Estambul.

La investigación de la Fiscalía turca sacude al fútbol de ese país y hace varios meses llevó a seis árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división de la Superliga de Turquía, a la cárcel.

Según un comunicado de la oficina del fiscal, “se han emitido 29 órdenes de arresto, entre ellas 14 futbolistas, y 24 han sido ya puestas bajo custodia policial”. El documento enumera y cita a todas las personas acusadas.

Jhon Durán celebra el gol ante el Galatasaray. Foto: NurPhoto via Getty Images

El expresidente del Galatasaray, Erden Timur, el vicepresidente del Eyüpspor, Fatih Kulaksiz y un responsable de la Federación Turca de Fútbol (TFF) también han sido detenidos en las últimas horas. Este escándalo se une a lo sucedido con el presidente del Fenerbahçe en días pasados, Sadettin Saran, quien fue puesto en prisión por presuntamente estar relacionado a temas de narcotráfico.

14 jugadores detenidos en Turquía por escándalo de apuestas

A seis de los sospechosos se les acusa de haber “influenciado el resultado del Kasimpasa-Samsunspor” el 26 de octubre de 2024, y a los 14 jugadores de haber “realizado apuestas para afectar el resultado del partido”, apostando por la victoria del club contrario durante un juego cuando estaban ellos mismos en cancha.

Dávinson Sánchez en la previa del partido ante Unión SG. Foto: Getty Images

El caso de Kasimpasa, que representa un barrio de Estambul, y el club de Samsun, que se sitúa en el Mar Negro es el caso presuntamente más delicado. La operación policial se ha llevado a cabo de forma simultánea en once provincias y se concentra actualmente en Estambul, precisó el fiscal.

La lista de sospechosos adjunta al comunicado revela la participación de futbolistas, de responsables de clubes de fútbol, de la propia TFF, de hombres de negocios y de un expolicía.

Según la Fiscalía, se han identificado transacciones sospechosas en las cuentas bancarias examinadas, especialmente “flujos de tesorería entrantes y salientes considerados como vinculados a las apuestas, sospechas de intento por disimular el origen de los fondos y transacciones financieras inhabituales”.

Se trata de la tercera oleada de operaciones vinculadas a la investigación sobre las apuestas deportivas en Turquía. La TFF, que dice querer “limpiar” el fútbol turco, suspendió el mes pasado a cerca de 150 árbitros reconocidos culpables de haber apostado en partidos, todos destituidos.

Veinticinco jugadores de primera división y cerca de 1.000 de segunda, tercera y cuarta división han recibido suspensiones por los mismos motivos.