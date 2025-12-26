Deportes

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

El fútbol en Turquía donde militan Jhon Durán y Dávinson Sánchez está en serios problemas y varios futbolistas están en la mira de las autoridades por escándalo en apuestas deportivas.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de diciembre de 2025, 3:11 a. m.
Jhon Durán y Dávinson Sánchez.
Jhon Durán y Dávinson Sánchez. Foto: Fotos: Getty Images

Un mal momento en la liga donde juega el delantero colombiano Jhon Durán y el defensa caucano Dávinson Sánchez. Los medios turcos hacen eco a un terrible escándalo y son varios los detenidos. Cerca de 30 personas vinculadas al fútbol en Turquía, entre ellas 14 futbolistas y un exdirigente del Galatasaray, fueron intervenidos por las autoridades tras ser acusadas de apostar en partidos de forma irregular. La versión oficial proviene de la Fiscalía de Estambul.

La investigación de la Fiscalía turca sacude al fútbol de ese país y hace varios meses llevó a seis árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división de la Superliga de Turquía, a la cárcel.

Según un comunicado de la oficina del fiscal, “se han emitido 29 órdenes de arresto, entre ellas 14 futbolistas, y 24 han sido ya puestas bajo custodia policial”. El documento enumera y cita a todas las personas acusadas.

Jhon Durán celebra el gol ante el Galatasaray.
Jhon Durán celebra el gol ante el Galatasaray. Foto: NurPhoto via Getty Images

El expresidente del Galatasaray, Erden Timur, el vicepresidente del Eyüpspor, Fatih Kulaksiz y un responsable de la Federación Turca de Fútbol (TFF) también han sido detenidos en las últimas horas. Este escándalo se une a lo sucedido con el presidente del Fenerbahçe en días pasados, Sadettin Saran, quien fue puesto en prisión por presuntamente estar relacionado a temas de narcotráfico.

Noticias Destacadas