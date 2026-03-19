El duelo entre el Liverpool de Inglaterra y el Galatasaray de Turquía, por Champions League, dejó al equipo inglés clasificado a los cuartos de final del torneo luego de golear en Anfield 4-0 y remontar un 0-1 en contra en el partido de ida.

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Más allá de los festejos por la clasificación, el partido dejó una imagen dramática que captó la impresionante lesión de Noa Lang, el delantero nacido en Países Bajos que sufrió la semiamputación del dedo pulgar de su mano derecha.

Los videos que se difundieron ampliamente en redes sociales, muestran las señas de dolor del atacante, luego de que su dedo quedara en medio de dos vallas publicitarias y tras un impacto fuera aprisionado causándole la grave lesión.

El Galatasaray emitió un comunicado confirmando que Noa Lang tendría que ser operado de urgencia por un “corte en su pulgar derecho”.

“Nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico”, explicó el club turco.

Horas más tarde y tras la intervención en Liverpool, se conoció una foto del deportista, todavía con la camiseta que disputó el encuentro y la que acompañó con un mensaje señalando que “la cirugía salió bien”.

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En los videos que circulan se puede escuchar al futbolista gritando y quejándose por el dolor; además, los colegas del Liverpool que lo asistieron de inmediato dejan ver en sus caras el impacto que les causó la lesión de Lang.

De igual forma, una de las reporteras que estaba junto al delantero cuando sucedieron los hechos, trató de auxiliarlo y su reacción fue captada por la transmisión, debido a la expresión que hizo cuando vio la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Así clasificó el Liverpool a los cuartos de final de la Champions League

En Anfield, y sabedores de su derrota en la ida por 1-0, los ‘reds’ se afanaron por atacar desde el inicio, con protagonismo para Hugo Ekitike y Florian Wirtz. Y esa insistencia tuvo premio en el 25′ con el 1-0, obra de Dominik Szoboszlai con un zurdazo raso y ajustado al poste tras un córner.

Poco después, el Liverpool rozó el 2-0 en otro saque de esquina, donde Virgil van Dijk desde el segundo palo envió el esférico de cabeza al área pequeña y Alexis Mac Allister estrelló en el larguero otro cabezazo. Bajo esa inercia, el equipo entrenado por Arne Slot creó más peligro en botas de Mohamed Salah y de Wirtz, e incluso provocó Szoboszlai un penalti.

En el tiempo añadido de la primera mitad, el mediapunta húngaro recibió una leve patada de Ismail Jakobs en una disputa del balón, pero Ugurcan Çakir detuvo con su pierna derecha el tiro de Mo Salah en esa pena máxima. De hecho, el portero visitante fue vital con una doble parada justo antes del descanso; aun así, regresó mejor el Liverpool de los vestuarios.

En el 51′, Salah se internó por la banda derecha y metió una asistencia horizontal a la línea frontal del área para que Ekitike remachase el 2-0. Acto seguido, llegó el 3-0 después de que Ryan Gravenberch cazase el rechazo de Çakir tras un duro disparo de Salah a media altura. En estado de ‘shock’, el Galatasaray encajó más tarde un autogol de Wilfried Singo.

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Y aunque eso se anuló por fuera de juego previo, sí rubricó Salah el 4-0 con un zurdazo marca de la casa y que entró casi por la escuadra más alejada. En pleno vendaval ofensivo, los ‘reds’ generaron tres ocasiones seguidas en el 67′; la primera de Ekitike dio en el travesaño, el portero paró otra a Mac Allister y en su rechace Ekitike mandó alto un cabezazo.

Cuando transcurría el minuto 90, el árbitro anuló otro gol local, en este caso de Mac Allister por falta de Van Dijk sobre el portero rival en su salto en un córner. A pesar de ello, festejaron los aficionados del Liverpool su billete para los cuartos de esta reñida Champions League.