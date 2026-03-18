¿Lorenzo lo convoca? Jhon Arias respira el Mundial 2026 y marca su primer gol con el Palmeiras

Jhon Arias da un golpe de opinión muy fuerte desde Brasil, en medio de la expectativa por una nueva convocatoria de la Selección Colombia para la ronda de amistosos contra Croacia y Francia antes del Mundial 2026. El volante chocoano, luego de padecer serios problemas con el Wolverhampton en la Premier League y tocar el descenso y malas rachas, ya supera las duras pruebas y ve la luz al final del túnel.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Por la séptima fecha del Brasileirao, Jhon Arias fue titular y anotó el segundo gol del Palmeiras en el juego contra Botafogo en el Allianz Parque de Sao Paulo. Es su primera anotación con el ‘Verdão’ cuando más lo necesitaba para forzar las miradas de Néstor Lorenzo, quien ultima detalles para la convocatoria.

Jhon Arias es el fichaje estrella del Palmeiras para esta temporada en Brasil y anotó el 2-0 parcial al inicio de la segunda mitad, tras una buena jugada individual. Allan, en la primera, había adelantado a los paulistas.

Jhon Arias celebra el gol con el Palmeiras. Foto: Getty Images

Danilo, convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos de este mes de la Selección Brasil contra Francia y Croacia, redujo la desventaja poco después para el Botafogo. El volante no quiso celebrar el gol y pidió perdón a su antigua afición. El club carioca no alcanzó el empate y el ‘Verdão’ se aferra a las primeras casillas del Brasileirao.

Jhon Arias quiere ser convocado en Colombia

Con la victoria, Palmeiras pelea arriba e iguala en puntos (16) con Sao Paulo en la primera casilla, a falta del partido del ‘tricolor’ ante Atlético Mineiro. Por su parte, Botafogo sumó su cuarta derrota consecutiva y su técnico, el argentino Martín Anselmi, podría ser despedido en las próximas horas.

“El primer gol siempre es importante y ante un buen adversario como es Botafogo. Un partido difícil. Al final, sufrimos algo más de lo que deberíamos por las condiciones del partido, pero estoy feliz porque logramos nuestro objetivo, y ahora es mejorar para matar los partidos antes”, declaró Arias tras el partido.

Ahora, Jhon Arias coloca la mirada en la convocatoria de la Selección Colombia pronta a salir. Hasta el momento, el volante de Quibdó es clave en el esquema de Lorenzo, pero sus más recientes movidas de club, de Wolverhampton a Palmeiras, lo tendrían al margen.

Básicamente, porque tuvo una mala racha a final de año en la Premier League con los ‘Wolves’, que casi están condenados al descenso. Luego, enfrentó el complicado comienzo de temporada en Brasil y eso coloca en duda. El gol ante Botafogo le abre posibilidades.