Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Llegó la hora de escuchar a Jhon Arias, pues desde que fue anunciado como nuevo jugador de Palmeiras, no paran los ataques en su contra por parte de los hinchas de Fluminense. Cabe aclarar que el colombiano era considerado ídolo en Flu.

Este viernes, 13 de febrero de 2026, Jhon Arias habló con la prensa y aclaró varios aspectos. Por ejemplo, en qué se basó su decisión de elegir a Palmeiras, por qué no llegó a Fluminense y, de paso, una confesión que cala en Flu.

El hostigamiento que ha sufrido Jhon Arias es noticia en Brasil. Los hinchas de Fluminense le muestran su descontento al atacante colombiano por medio de las redes sociales del propio jugador. “Judarias”, un apodo bastante común.

Jhon Arias se confiesa: “Por respeto a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo”

El desprecio que le expresan los hinchas de Fluminense a Jhon Arias, sería más grande si el colombiano hubiese firmado con Flamengo, el clásico rival del Flu.

Las negociaciones entre Jhon Arias y Flamengo fueron reveladas por la prensa internacional, y lo alcanzaron a dar como un hecho. No obstante, el atacante de la Selección Colombia tomó la decisión de llegar a Palmeiras.

“Palmeiras me brindó esta garantía, todo el mundo sabe que también por respeto a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo, un rival directo, diferente para Fluminense”, afirmó Jhon Arias en atención a la prensa.

Jhon Arias lo confirmó: sí existió un interés de Flamengo en él. Foto: Getty Images y escudo oficial Flamengo.

Y, además, dijo: “Nada cambió, Fluminense es un club por el que tengo gran respeto, donde tengo mucha historia allá. Creo que todo el mundo sabe que el fútbol es dinámico. Dentro de mi realidad, lo que necesitaba en mi carrera, que vivo un momento importante con grandes objetivos a corto y mediano plazo, tenía el deseo de volver a ser campeón, de volver a alto nivel para estar en el Mundial”.

¿Por qué Jhon Arias pasó de Wolverhampton a Palmeiras?

Porque en la Premier League no tuvo el impacto esperado y ya conoce bastante bien el fútbol sudamericano, concretamente el brasileño. Palmeiras es uno de los acostumbrados a brillar tanto en su país como en el continente, tal como en el curso anterior a la llegada de Jhon Arias.

Palmeiras contrata a Arias faltando cuatro meses para el arranque del Mundial 2026. El atacante quiere entrar en los planes del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y para eso necesita tener más continuidad y buenas actuaciones.