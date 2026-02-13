Deportes

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Jhon Arias ya es de Palmeiras, pero en atención a la prensa confesó que no llegó a otro club por respeto a Fluminense.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 7:18 p. m.
Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil.
Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil. Foto: Brazil Photo Press via AFP

Llegó la hora de escuchar a Jhon Arias, pues desde que fue anunciado como nuevo jugador de Palmeiras, no paran los ataques en su contra por parte de los hinchas de Fluminense. Cabe aclarar que el colombiano era considerado ídolo en Flu.

Este viernes, 13 de febrero de 2026, Jhon Arias habló con la prensa y aclaró varios aspectos. Por ejemplo, en qué se basó su decisión de elegir a Palmeiras, por qué no llegó a Fluminense y, de paso, una confesión que cala en Flu.

El hostigamiento que ha sufrido Jhon Arias es noticia en Brasil. Los hinchas de Fluminense le muestran su descontento al atacante colombiano por medio de las redes sociales del propio jugador. “Judarias”, un apodo bastante común.

Atacan por redes sociales a Jhon Arias: explosiva reacción de los hinchas de Fluminense por su llegada a Palmeiras.
Atacan por redes sociales a Jhon Arias: explosiva reacción de los hinchas de Fluminense por su llegada a Palmeiras. Foto: Grande: Getty Images / Pequeñas: Comentarios de Instagram en el post de Jhon Arias (@jhonariasa).

Jhon Arias se confiesa: “Por respeto a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo”

El desprecio que le expresan los hinchas de Fluminense a Jhon Arias, sería más grande si el colombiano hubiese firmado con Flamengo, el clásico rival del Flu.

Deportes

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

La ninguneada top del DT del Palmeiras al fichaje de Jhon Arias: “Contrataciones de la presidenta”

Deportes

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

Deportes

Palmeiras anuncia el fichaje de Jhon Arias: video de presentación hasta con Freddy Rincón

Las negociaciones entre Jhon Arias y Flamengo fueron reveladas por la prensa internacional, y lo alcanzaron a dar como un hecho. No obstante, el atacante de la Selección Colombia tomó la decisión de llegar a Palmeiras.

“Palmeiras me brindó esta garantía, todo el mundo sabe que también por respeto a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo, un rival directo, diferente para Fluminense”, afirmó Jhon Arias en atención a la prensa.

Revelan interés de Flamengo en Jhon Arias para 2026.
Jhon Arias lo confirmó: sí existió un interés de Flamengo en él. Foto: Getty Images y escudo oficial Flamengo.

Y, además, dijo: “Nada cambió, Fluminense es un club por el que tengo gran respeto, donde tengo mucha historia allá. Creo que todo el mundo sabe que el fútbol es dinámico. Dentro de mi realidad, lo que necesitaba en mi carrera, que vivo un momento importante con grandes objetivos a corto y mediano plazo, tenía el deseo de volver a ser campeón, de volver a alto nivel para estar en el Mundial”.

La ninguneada top del DT del Palmeiras al fichaje de Jhon Arias: “Contrataciones de la presidenta”

¿Por qué Jhon Arias pasó de Wolverhampton a Palmeiras?

Porque en la Premier League no tuvo el impacto esperado y ya conoce bastante bien el fútbol sudamericano, concretamente el brasileño. Palmeiras es uno de los acostumbrados a brillar tanto en su país como en el continente, tal como en el curso anterior a la llegada de Jhon Arias.

Palmeiras contrata a Arias faltando cuatro meses para el arranque del Mundial 2026. El atacante quiere entrar en los planes del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y para eso necesita tener más continuidad y buenas actuaciones.

Más de Deportes

Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Noticias Destacadas