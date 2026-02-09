La ninguneada top del DT del Palmeiras al fichaje de Jhon Arias: “Contrataciones de la presidenta”

Un duro momento para el volante colombiano Jhon Arias, quien vuelve a ser protagonista en el mercado de pases tras su mal momento en el fútbol inglés y le tocó firmar en Palmeiras por un pago de 25 millones de euros. Wolverhampton, que lo adquirió a mediados de 2025 como un jugador top, tuvo que dejarlo ir por el pésimo momento que viven en la Premier League, pues le hace serios coqueteos al descenso.

Ante una temporada para el olvido del Wolverhampton y anticipándose a lo que va a suceder en próximos meses, el club prefirió hacer caja rápidamente antes de caer al descenso y sus jugadores se devalúan mucho más. Aceptó la propuesta de Palmeiras y ahora Jhon Arias vuelve para un segundo ciclo en el fútbol brasileño.

Parece un fichaje inesperado para el técnico Abel Ferreira, según las palabras que dijo en la rueda de prensa cuando le preguntaron por el jugador colombiano. Textualmente, dijo que es un movimiento de la presidenta del equipo, Leila Pereira, y que si es un refuerzo, deberá demostrarlo en la cancha, apagando la expectativa por el chocoano.

👀¿JHON ARIAS NO ES DEL AGRADO DEL ENTRENADOR DE PALMEIRAS?



🔥"Jugadores como Arias son contrataciones de la presidenta (…) son refuerzos cuando juegan": Abel Ferreira sobre la transferencia del colombiano al club brasileño



Con estas condiciones, será un arduo trabajo de Jhon Arias para ser titular en Palmeiras, con el técnico Abel Ferreira, que le exigirá al máximo para meterse en el grupo ofensivo. Jugada arriesgada del volante colombiano que prioriza la suma de minutos para no tener lío y ser convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Así presentó Palmeiras a Jhon Arias

“Versátil y táctico, Arias puede jugar como extremo o centrocampista y también es conocido por su velocidad, fuerza y ​​capacidad de decisión. Durante su etapa en el Fluminense, entre 2021 y 2025, dio asistencias y fue uno de los mejores mediapuntas del país y Sudamérica, con un total de 55 asistencias y 47 goles para el club carioca”, añade Palmeiras en su presentación.

Jhon Arias es confirmado como nuevo jugador del Palmeiras de Brasil. Foto: Cortesía Palmeiras

Jhon Arias se suma a Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Yerry Mina, Miguel Borja, León Darío Muñoz, Pablo Armero, Eduard Atuesta y Richard Ríos, entre otros, como los colombianos que han vestido la camiseta del Palmeiras a lo largo de la historia.

Será su segundo ciclo en Brasil. Jhon Arias conoce el Brasileirao a la perfección. Se esperaba que, si regresaba a ese país, lo pudiera hacer con el equipo donde es ídolo, Fluminense. Sin embargo, reporta la prensa internacional que Flu no igualó la oferta que el Verdão hizo por el colombiano. Por eso ganó el pulso en Sao Paulo.