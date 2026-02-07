Deportes

Palmeiras anuncia el fichaje de Jhon Arias: video de presentación hasta con Freddy Rincón

En tono homenaje a los colombianos que han hecho historia allí, Palmeiras hizo oficial la llegada de Jhon Arias.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 2:25 p. m.
Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras: Freddy Rincón, uno de los colombianos que jugó en el club brasileño.
Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras: Freddy Rincón, uno de los colombianos que jugó en el club brasileño. Foto: Prensa oficial Palmeiras.

Es oficial: este sábado, 7 de febrero de 2026, Palmeiras anunció la llegada del colombiano Jhon Arias. Las especulaciones llegan a su fin y el jugador de La Tricolor firma contrato hasta diciembre de 2029.

Para hacer más colorida la llegada de Jhon Arias a Palmeiras, las redes del verdão publicaron un video con los colombianos que han pasado por dicha institución. Uno de ellos, el legendario Freddy Rincón.

En desarrollo...

