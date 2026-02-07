Palmeiras anuncia el fichaje de Jhon Arias: video de presentación hasta con Freddy Rincón

Es oficial: este sábado, 7 de febrero de 2026, Palmeiras anunció la llegada del colombiano Jhon Arias. Las especulaciones llegan a su fin y el jugador de La Tricolor firma contrato hasta diciembre de 2029.

Para hacer más colorida la llegada de Jhon Arias a Palmeiras, las redes del verdão publicaron un video con los colombianos que han pasado por dicha institución. Uno de ellos, el legendario Freddy Rincón.

Um novo capítulo se inicia... 🇨🇴🫶 pic.twitter.com/81XcclLScT — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

En desarrollo...