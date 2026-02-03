Deportes

Jhon Arias tambalea en Wolverhampton: gigante sudamericano se empecina y ofrece millonada

Si Jhon Arias regresa a Sudamérica, es un fútbol que conoce y le puede ayudar de cara al Mundial 2026.

Redacción Deportes
4 de febrero de 2026, 3:18 a. m.
Jhon Arias y su posibilidad de salir de Wolverhampton.
Jhon Arias y su posibilidad de salir de Wolverhampton. Foto: Getty Images

Jhon Arias tiene contrato con Wolverhampton hasta junio de 2029. Vive su primera experiencia en Europa, concretamente en la poderosa Premier League, pero en Brasil no lo olvidan. En ese país jugó para Fluminense, aunque no sería ese equipo el que lo estaría buscando ahora.

Tomando en cuenta que desde hace varias semanas atrás, la prensa deportiva internacional adelanta que Palmeiras quiere a Jhon Arias, parece que el verdão se empecina en contratar al colombiano.

Ahora filtraron la millonaria oferta que hizo Palmeiras, a Wolverhampton, para arrebatarle a Jhon Arias y seguir armando una nómina de lujo de cara a este 2026. Horas claves, y el colombiano tambalea en Inglaterra.

Palmeiras ofertó 25 millones de dólares por Jhon Arias

La información fue revelada por el periodista deportivo, especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo. En la noche de este martes, 3 de febrero, el comunicador usó su cuenta de X para revelar detalles.

“Palmeiras hizo una oferta de €25M por Jhon Arias, el colombiano del Wolverhampton. Aún no está la luz verde definitiva del futbolista, que evalúa si deja o no Europa. Primero reportada por ge (globo esporte)”, reportó Merlo.

Con respecto a ge, el medio brasileño reporta: “El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros ( 154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador”.

Jhon Arias estaría en negociaciones avanzadas para llegar a Palmeiras.
Jhon Arias estaría en negociaciones para llegar a Palmeiras. Foto: Getty Images

La decisión de llegar a Palmeiras dependería de Jhon Arias

¿Qué primará en la cabeza de Jhon Arias? Si bien juega con Wolverhampton, está lejos de aquel nivel con el que deslumbró en Fluminense y la Selección Colombia. Sudamérica le sienta bien, y aunque su deseo siempre fue Europa, la puerta está abierta.

Eso, y la necesidad de brillar de cara al Mundial 2026. El reloj corre, Jhon Arias es uno de los constantes en el proceso de Néstor Lorenzo, y tener minutos que se traduzcan en buenas actuaciones son primordiales para entrar en la lista final de la Selección Colombia.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 10: Jhon Arias of Colombia getting into the field during to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Argentina at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 10, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Fluminense, su antiguo club, tiene una cláusula que le otorga el derecho de tanteo para fichar a Arias si decide dejar el equipo inglés. El presidente Mattheus Montenegro ya ha declarado su intención de ejercer esta cláusula , pero tendría que pagar una cantidad cercana a la solicitada por el Palmeiras”, añadió ge en su información.

