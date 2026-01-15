Deportes

Presidenta de Palmeiras se pronunció por el fichaje de Jhon Arias: certera posición del negocio

En las últimas horas, la dirigente y el técnico del equipo dieron su postura sobre el trato que resuena a meses del Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

15 de enero de 2026, 6:25 p. m.
Palmeiras estaría tras los pasos de Jhon Arias para regresarlo de Inglaterra a Brasil
Palmeiras estaría tras los pasos de Jhon Arias para regresarlo de Inglaterra a Brasil Foto: Captura a entrevista de @espiritodporco / Getty Images

Palmeiras empieza a romper el silencio sobre la contratación del colombiano Jhon Arias. Quien habló al respecto de manera más reciente fue la presidenta, Leila Pereira.

Ante los rumores de prensa que ubican al volante de la Selección Colombia de regreso al país donde ya brilló con Fluminense, la dirigente dio a entender que se complacería tener a Jhon, pero es cauta al hablar de un trato que ilusiona a la afición.

“Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores vinieran a jugar a Palmeiras”, aseveró en charla con TV Espírito de Porco, sobre adquirir a Jhon Arias y Thiago Almada.Si bien aceptó el gusto por estos, fue también certera para no dejar aumentar el rumor que se ha ido aumentando con el paso de los días: “Voy a decir algo para ustedes, detesto crear expectativas al hincha”, zanjó Pereira. A los aficionados del equipo que preside, la mujer les afirmó que su gestión está basada ahora mismo en adquirir jugadores, para que no se repita la historia del año anterior, donde quedaron ad portas de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

“Lo único que puedo decir con certeza es que Palmeiras está en el mercado para fortalecer más nuestro elenco; el año pasado faltó alguna cosa, quedamos muy cerca de varios títulos", confirmó.

