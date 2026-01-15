Presidenta de Palmeiras se pronunció por el fichaje de Jhon Arias: certera posición del negocio

Palmeiras empieza a romper el silencio sobre la contratación del colombiano Jhon Arias. Quien habló al respecto de manera más reciente fue la presidenta, Leila Pereira.

Ante los rumores de prensa que ubican al volante de la Selección Colombia de regreso al país donde ya brilló con Fluminense, la dirigente dio a entender que se complacería tener a Jhon, pero es cauta al hablar de un trato que ilusiona a la afición.

Em video, a fala da Leila Pereira sobre Thiago Almada e Jhon Árias. pic.twitter.com/zG4NokoWn9 — TV Espírito de Porco (@espiritodporco) January 14, 2026

“Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores vinieran a jugar a Palmeiras”, aseveró en charla con TV Espírito de Porco, sobre adquirir a Jhon Arias y Thiago Almada.Si bien aceptó el gusto por estos, fue también certera para no dejar aumentar el rumor que se ha ido aumentando con el paso de los días: “Voy a decir algo para ustedes, detesto crear expectativas al hincha”, zanjó Pereira. A los aficionados del equipo que preside, la mujer les afirmó que su gestión está basada ahora mismo en adquirir jugadores, para que no se repita la historia del año anterior, donde quedaron ad portas de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

“Lo único que puedo decir con certeza es que Palmeiras está en el mercado para fortalecer más nuestro elenco; el año pasado faltó alguna cosa, quedamos muy cerca de varios títulos", confirmó.

Planteles de Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 Foto: AFP

“El balón pegó en el poste y se fue fuera; este año quiero que entre, queremos ser campeones. Estamos viendo el mercado; cuando tenga algo más concreto, lo diré”, dijo.

Otra de las voces del Verdão que habló de dicha chance fue el entrenador, Abel Ferreira, quien no dio posibilidad a una contrapregunta por la manera en la que se libró del interrogante inicial: “Buena pregunta, pero quedará sin respuesta”.

Prensa de Brasil habla de Arias

Ge Globo fue de los primeros medios en hacer referencia a dicha chance. En las últimas horas la remarcan al decir que: “Arias tiene 28 años y es un objetivo fijo de la Academia de Fútbol, ​​desde que estaba en Fluminense".

Jhon Arias estaría en negociaciones avanzadas para llegar a Palmeiras. Foto: Getty Images

A su vez, cuentan el expediente que ha tenido el negocio desde hace un buen tiempo: “Fluminense se negó a abrir negociaciones y lo vendió a Inglaterra el pasado mes de julio, en un acuerdo por un valor total de 22 millones de euros (aproximadamente R$ 142 millones en el momento de la transferencia)”.

“Aunque Arias juega con frecuencia, su equipo está en el último lugar de la Premier League”, terminan dando cuenta del presente que vive el volante nacional en Wolves.