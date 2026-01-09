Deportes

En Brasil confirman gigante que negocia por Jhon Arias para regresarlo a Suramérica: así va

Un pretendiente serio le aparece al volante colombiano, quien ya tuvo paso en Fluminense, de donde salió como ídolo. Su complejo momento en Inglaterra lo podría tentar.

Redacción Deportes
9 de enero de 2026, 9:19 p. m.
Jhon Arias, volante de Wolverhampton de Inglaterra y la Selección Colombia
Jhon Arias, volante de Wolverhampton de Inglaterra y la Selección Colombia

Aunque Jhon Arias esté reputando durante los últimos partidos con Wolves, en Inglaterra, los clubes de Brasil no dejan su asedio para poder repatriar al delantero que fue sensación durante su estadía en Brasil, con Fluminense.

Desde hace tiempo se ha escuchado que Flamengo lo merodea. En varias ocasiones la prensa internacional apunta a que le pondrá sobre la mesa una oferta tentadora para que este piense en su vuelta a Suramérica.

Aunque esto pueda ser algo llamativo para el jugador, este pareciese tener claro que su anhelo de triunfar en Europa no se va a disipar fácilmente, y a pesa del complejo momento que vive con los lobos en Premier League.

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.
Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.

Estar sumidos en el último lugar de la tabla de posiciones sería uno de los motivos que lleven a los clubes brasileños para ‘tirarle un salvavidas’ a Jhon, en busca de que no se pierda en Europa.

Así las cosas, lo que se ha revelado en las últimas horas por parte del medio, Ge Globo, es que otro gigante de Brasil y el continente estaría ya negociando por contratar al ídolo de ‘Flu’.

Según lo indicó el citado medio: “Palmeiras está negociando el fichaje de Jhon Arias, ex del Fluminense”.

Eso dicho por el portal son palabras mayúsculas, dado que a la fecha no se conocía que Arias hubiese accedido a pensar en una vuelta al país del que salió como ídolo de los de Río de Janeiro.

“El centrocampista ofensivo se encuentra actualmente en el Wolverhampton de Inglaterra y el Palmeiras está tratando de convencerlo para que regrese a Brasil", dicen de las intensiones del Verdao, que ya gozó de tener a Richard Ríos.

Por la información de GE otorga, esta no sería la primera vez que el cuadro paulista busca al de Selección Colombia. En el pasado hubo un intento, que no terminó por tener el resultado esperado.

Jhon Arias deja caer la verdad de su vuelta a Brasil: pesa su adaptación a Wolves y Premier League

“El centrocampista ofensivo colombiano es un objetivo recurrente del Palmeiras, que ya intentó ficharlo a principios del año pasado, pero no logró ficharlo del Fluminense. Finalmente, se marchó a Europa a mitad de temporada”, recuerdan sobre la partida de Arias al Viejo Continente.

Sobre los avances que se ha tenido con el entorno del jugador, el medio es claro en decir que “las conversaciones entre Palmeiras y Jhon Arias aún están en sus primeras etapas”.

Aunque todo marche lento ”el club (Palmeiras) pretende hacer esfuerzos para ficharlo, aprovechando la situación del Wolverhampton, serio candidato a descender a la segunda división inglesa".

Palmeiras pone la mirada en otro colombiano

Edwin Cetré fue la sensación con Estudiantes de La Plata en el más reciente año del balompié de Argentina. Su capacidad individual, así como buena pegada, lo dejaron entre los hombres que mayores repercusiones tuvieron y eso lo hizo apetecido para ser fichado.

Edwin Cetré marcó el gol del empate para Estudiantes ante Boca
Edwin Cetré estaría en la mira de Palmeiras de Brasil.

En las últimas horas, al club que lo han asociado es justamente a Palmeiras. De darse las conversiones entre las partes, el trato oscilaría entre los 6-7 millones de dólares, según lo reportó el medio 365 Scores.

