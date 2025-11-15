A Jhon Arias le surge inesperado salvavidas ante su mal momento en Wolverhampton: el club que lo quiere en 2026

A pesar de ser el resonado fichaje de Wolverhampton en el mercado de verano, Jhon Arias no la pasa del todo bien en Premier League. Ahora, en pleno mes de noviembre de 2025, y estando en Selección Colombia concentrado, lo colocan de nuevo en Sudamérica para 2026.

Se trataría de una especie de salvavidas en medio de la incertidumbre. Jhon Arias no ha tenido su mejor nivel individual en los últimos meses en Inglaterra, pero Wolverhampton tampoco la pasa bien en la tabla de posiciones.

Flamengo tiene a Arias en su radar para 2026

Diego Dantas, periodista de O Globo en Brasil, fue quien dio certeros detalles sobre el interés que tiene Flamengo en Jhon Arias. Lo curioso de todo es que Fla es el eterno rival de Fluminense, club donde el colombiano es considerado ídolo.

“El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva, pero no es una prioridad, según lo que ha podido saber el blog“, reveló Dantas en el medio referenciado.

Y añadió: “El jugador colombiano no se adaptó bien en sus primeros meses en la Premier League y vio cómo despedían al técnico que lo había fichado, el portugués Vítor Pereira. Pero Arias aún no negocia su regreso a Brasil. Solo se sabe que, al marcharse, prometió volver a Fluminense”.

Revelan interés de Flamengo en Jhon Arias para 2026. | Foto: Getty Images y escudo oficial Flamengo.

Deja en el aire varias inquietudes, pero el rumor ya está instalado y da de qué hablar tanto en Brasil como en Colombia. De hecho, bajo esa misma línea, Fluminense también sería una opción para ir a rescatar al colombiano.

Y es que la crisis de Wolverhampton parece no tener fin. Luego de 11 partidos en Premier League es colero con dos puntos, producto de dos empates y nueve derrotas. El descenso empieza a ser casi que una realidad cuando asoma la mitad de la temporada.

El contrato de Jhon Arias, un problema para un posible fichaje en Flamengo o Fluminense

Arias firmó contrato con los Wolves de Inglaterra el 24 de julio de este 2025. El vínculo entre las partes se extiende hasta junio de 2029, es decir, aún hay varios años por delante y eso sería un inconveniente para algún club que lo quiera fichar.

En caso de que el futuro de Jhon Arias esté lejos de Wolverhampton, el equipo que lo compre deberá desembolsar una alta cantidad de dinero por su fichaje. El colombiano tendría un costo de 17 millones de euros.