Zozobra de Jhon Arias crece en Wolves: salida es oficial e impacta su futuro

Los Wolves de la Premier League, equipo donde juega Jhon Arias, hicieron oficial la salida de Domenico Teti, quien se venía desempeñando como director de fútbol. Dicha medida fue publicada horas después de que Vitor Pereira dejara el cargo de entrenador.

“Teti se marcha tras una breve etapa en el club, durante la cual se comportó con la máxima profesionalidad y dedicación como parte del equipo directivo del Wolves”, señala el club inglés en su web oficial.

Y añaden: “La decisión se produce tras un diálogo amistoso entre el club y el Teti después de la salida del entrenador Vitor Pereira en los últimos días”.

Aumenta la zozobra de Jhon Arias en Wolves

Se van de Wolves dos de las personas que más influyeron en la llegada de Jhon Arias a Wolverhampton, en el mercado de invierno de este 2025. Eso quiere decir la zozobra del colombiano aumenta en cuanto a lo deportivo.

Arias no vive su mejor presente en Inglaterra, ni él ni su equipo. El colombiano no ha podido demostrar las condiciones que lo llevaron a ser fichado por Wolves, y la institución no ha ganado ni un solo juego en Premier League, por lo que son coleros.

Habrá que esperar para conocer quiénes lleguen a reemplazar a Pereira y a Teti. Es evidente una reestructuración del cuadro inglés, esperando salir del bache en el que se encuentran y los tiene mirando de cerca el descenso.

“Domenico desempeñó su función con total profesionalismo y construyó sólidas relaciones de trabajo en todo el club durante su tiempo con nosotros. Ha realizado una contribución positiva a nuestros procesos futbolísticos y se ha comportado con integridad en todo momento”, dijo Jeff Shi, presidente ejecutivo del club.

Lo que viene para Jhon Arias en Wolves

Es un hecho que Jhon Arias quiere tener protagonismo en la temporada 2025-2026, pues de ello dependerá que lo llamen al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Sin embargo, actualmente, el panorama es complejo.

Ha sido tan irregular el presente de Arias que hasta los rumores de la prensa lo han colocado de regreso en Brasil. El mercado de invierno sería clave para conocer la decisión del futbolista: o continuar en la Premier o dar la vuelta a un país donde brilló.

