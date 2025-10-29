Borrón de Wolves a Jhon Arias levanta polémica y movería su futuro: filtraron detalles

Wolves la pasa realmente mal en el arranque de la temporada 2025-2026, y Jhon Arias es un constante foco mediático. Este miércoles, 29 de otubre, perdieron en casa ante Chelsea (3-4) y le dijeron adiós a la EFL Cup en la cuarta ronda.

Pero hay bastante polémica por Jhon Arias, pues el colombiano no estuvo ni en el banco de suplentes de Wolverhampton este miércoles. Afirman desde Europa que es por decisión técnica del entrenador Vítor Pereira, aunque no se sabe con exactitud.

¿Arias podría haber ayudado a los Wolves ante Chelsea? Es un misterio, pero lo cierto es que el colombiano no vive su mejor presente en la Premier League, tras dejar el Fluminense brasileño donde es ídolo.

Así las cosas, Arias y sus compañeros se despiden del la Copa de la Liga inglesa y sus intenciones se siguen volcando en salir del fondo de la tabla de posiciones en Premier League. Allí son coleros con apenas dos unidades en nueve juegos.

¿Jhon Arias abandonaría Wolves? Hay versiones encontradas

No solo fue por la borrada de este miércoles ante Chelsea. Antes del juego, el nombre de Jhon Arias ya era vinculado como una posible salida de los Wolves en el próximo mercado de invierno, todo en busca de más minutos.

Los rumores no son claros, pero la prensa brasileña se ha estado moviendo en cuanto al tema. De hecho, dichas versiones ya llegaron a los medios partidarios de Wolves, que señalan un presunto interés de Flamengo, rival eterno de Fluminense, en el atacante cafetero.

“Se puede afirmar que Jhon Arias ha tenido un comienzo decepcionante en su etapa en los Wolves, y un periodista ha hablado sobre su futuro inmediato en medio de los rumores que lo vinculan con el Flamengo”, avisan en Molineux News, que constantemente entrega información sobre Wolverhampton.

Sin embargo, más datos sobre el tema dejan como casi un imposible que Arias llegue al Fla. Solo el pasar de las semanas, la continuidad del colombiano y el desempeño de Wolverhampton desatarían ese nudo.

Lo cierto es que el presente de Jhon Arias no es bueno y, dadas sus características, pinta como uno de los casi seguros por Néstor Lorenzo, para la Selección Colombia, de cara al Mundial 2026. Eso si logra levantar su nivel.