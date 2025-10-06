Suscribirse

Néstor Lorenzo dijo por qué no convocó a Jhon Arias a Selección Colombia: destapó diálogo con él

Lorenzo explicó la situación de Arias en Wolverhampton y reveló lo que le dijo al jugador para no tenerlo en cuenta esta vez.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 12:43 a. m.
¿Por qué no llamó a Jhon Arias a Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó.
¿Por qué no llamó a Jhon Arias a Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó | Foto: Getty Images

Uno de los grandes ausentes en esta convocatoria de la Selección Colombia, para los amistosos de octubre ante México y Canadá, fue Jhon Arias. El jugador de Wolverhampton, habitual llamado a La Tricolor, quedó fuera y Néstor Lorenzo dijo que es porque aún se está adaptando a los Wolves.

“Hay otros casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil”, dijo Néstor Lorenzo a Gol Caracol.

Incluso, el estratega argentino destapó el diálogo que tuvo con el propio Arias: “Hablé con él, se lo expliqué, seguramente estará en los partidos de noviembre”.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 14: Jhon Arias of Colombia looks on prior to the CONMEBOL Copa America 2024 Final match between Argentina and Colombia at Hard Rock Stadium on July 14, 2024 in Miami Gardens, Florida. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jhon Arias volvería a Selección Colombia en noviembre. | Foto: Getty Images via AFP

Así las cosas, es muy probable que Jhon Arias regrese a los llamados para los otros dos amistosos de noviembre. En ese mes, Colombia hará frente a Nueva Zelanda y Nigeria, esperando encontrar los mejores resultados.

Cabe destacar que, con base a lo dicho por Lorenzo, Arias sí se ha tenido que adaptar a una exigente Premier League, siendo el resonado fichaje de Wolverhampton para esta temporada. Atrás quedó su paso por Fluminense, donde se graduó de ídolo.

De a poco, el técnico de Arias en los Wolves, Vítor Pereira, le ha dado tiempo de juego. No obstante, la situación del equipo no ayuda en nada, pues son coleros de la Premier League sin ningún partido ganado y si no levantan cabeza, el descenso empezará a ser un problema.

Contexto: Cámara mostró la frustración de Jhon Arias por fallar un gol cantado: Wolves alarga su suplicio

Más sobre los ‘borrados’ en Selección Colombia

Cada vez que sale una convocatoria, la prensa y los aficionados hablan de los borrados de Lorenzo. Por ejemplo, Camilo Vargas, Juan Cuadrado y hasta Dayro Moreno, entre otros nombres, quedaron fuera de este llamado para enfrentar a México y Canadá.

Sobre las ausencias, sincero, Néstor dijo: “Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones”.

Néstor Lorenzo entregará la convocatoria en los primeros días de octubre
Néstor Lorenzo se refirió a las ausencias en Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Y sentenció: “Así hay muchos de los históricos como Cuadrado, como Mina, también está Carlitos Cuesta, quien tiene un problema muscular, (Luis) Sinisterra está con lesiones que lo están relegando, Carrascal (Jorge) viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo”.

