Néstor Lorenzo dijo por qué no convocó a Jhon Arias a Selección Colombia: destapó diálogo con él

Uno de los grandes ausentes en esta convocatoria de la Selección Colombia, para los amistosos de octubre ante México y Canadá, fue Jhon Arias. El jugador de Wolverhampton, habitual llamado a La Tricolor, quedó fuera y Néstor Lorenzo dijo que es porque aún se está adaptando a los Wolves.

“Hay otros casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil”, dijo Néstor Lorenzo a Gol Caracol.

Incluso, el estratega argentino destapó el diálogo que tuvo con el propio Arias: “Hablé con él, se lo expliqué, seguramente estará en los partidos de noviembre”.

Jhon Arias volvería a Selección Colombia en noviembre. | Foto: Getty Images via AFP

Así las cosas, es muy probable que Jhon Arias regrese a los llamados para los otros dos amistosos de noviembre. En ese mes, Colombia hará frente a Nueva Zelanda y Nigeria, esperando encontrar los mejores resultados.

Cabe destacar que, con base a lo dicho por Lorenzo, Arias sí se ha tenido que adaptar a una exigente Premier League, siendo el resonado fichaje de Wolverhampton para esta temporada. Atrás quedó su paso por Fluminense, donde se graduó de ídolo.

De a poco, el técnico de Arias en los Wolves, Vítor Pereira, le ha dado tiempo de juego. No obstante, la situación del equipo no ayuda en nada, pues son coleros de la Premier League sin ningún partido ganado y si no levantan cabeza, el descenso empezará a ser un problema.

Más sobre los ‘borrados’ en Selección Colombia

Cada vez que sale una convocatoria, la prensa y los aficionados hablan de los borrados de Lorenzo. Por ejemplo, Camilo Vargas, Juan Cuadrado y hasta Dayro Moreno, entre otros nombres, quedaron fuera de este llamado para enfrentar a México y Canadá.

Sobre las ausencias, sincero, Néstor dijo: “Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones”.

Néstor Lorenzo se refirió a las ausencias en Selección Colombia. | Foto: Getty Images