Medida sobre Jhon Arias es repetitiva en Wolverhampton: ahora pasó ante Leeds por Premier League

Este sábado, 20 de septiembre, Wolverhampton recibe en su casa al Leeds por la quinta jornada de la Premier League 2024-2025. Vítor Pereira, técnico de los Wolves, volvió a decidir sobre Jhon Arias.

El colombiano, gran refuerzo de Wolverhampton para esta temporada, volverá a ser suplente por segunda vez consecutiva. En la fecha anterior, ante Newcastle, también arrancó desde el banco y después ingresó.

La expectativa está puesta en saber si este sábado tendrá ritmo de juego, pues no se ha logrado consolidar como un indispensable para Pereira. El estratega portugués lo tiene en sus planes, pero no en la titular.

Ha sido gran tema de debate la situación de Jhon Arias en Wolves. La actualidad del equipo no es la mejor y, hasta hace tan solo unos meses, el atacante de la Selección Colombia era pieza clave, e ídolo, en Fluminense de Brasil.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton. | Foto: Getty Images

El juego de este sábado pinta como uno crucial para Wolverhampton. Asoman en el último puesto de la Premier League con cero puntos, pues han perdido los cuatro partidos que han jugado. Salir del fondo de la tabla es prioridad, o el descenso terminará siendo un problema de forma tempranera.

Previo al partido ante Leeds, Vítor Pereira habló sobre la difícil actualidad de su equipo. Fue sincero y se refirió a la parte anímica, bastante importante para que puedan cumplir los objetivos venideros.

“Esto es fútbol. Esto es vida. El tiempo que sufrimos es el tiempo en que renacemos y volvemos a la lucha. Siempre digo que solo necesito un día para recargarme, porque el ser humano necesita un día para recuperarse, pero después de un día, estoy listo de nuevo para luchar, para no perder el rumbo, y no podemos perderlo”, dijo el entrenador en rueda de prensa previa.

Y sentenció: “Sabemos qué necesitamos mejorar, conocemos el camino, y esa es la confianza que tenemos en nuestro trabajo. Me doy cuenta de las personalidades de los jugadores, y tienen buenas personalidades, buenos jugadores, que están intentando adaptarse a la nueva liga, especialmente los nuevos, porque esta es una liga diferente y necesitan tiempo y apoyo de nosotros y de nuestra afición”.

Con miras al Mundial 2026, Jhon Arias espera tener continuidad en Wolves. | Foto: Getty Images